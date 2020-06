La cuarentena nos tiene haciendo de todo (lavando platos más que nada). Si bien ver series, películas y deportes –ahora que regresaron– son la actividad favorita, ¿cómo les caería entrar a un concurso de arte digital de Lady Gaga con la posibilidad de ganarse una buena lana? Pues esto es toda una realidad. Lady Gaga convocó a sus fans para que diseñen su propia visión de Chromatica, el mundo que creó en su último y sexto disco de estudio.

Lady Gaga lanzó Chromatica el mes pasado para crear una utopía ficticia que se explora a través de la imaginación. “Creo que lo que he aprendido es que puedo ver el mundo de cualquier forma que elija verlo. Eso no significa que esté eliminando las cosas malas, sólo significa que puedo replantear mi vida y experiencias de la vida de una manera que amo y creo, y eso es Chromatica”, dijo Gaga al anunciar su nueva producción.

“Vivo en Chromatica, ahí es donde vivo. Entré en mi marco: encontré la Tierra, la eliminé. La tierra está cancelada. Vivo en Chromatica”, finalizó la cantante, productora y actriz estadounidense.

Enter @LadyGaga’s world of Chromatica and show us what it looks like to you. Create a design using your favorite Adobe apps and share it using #LadyGagaxAdobe to enter the contest: https://t.co/7T0GXSCC9S pic.twitter.com/YRsSr3GFqU

— Adobe (@Adobe) June 24, 2020