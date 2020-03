Al igual que a decenas de industrias, la pandemia de coronavirus ha afectado fuertemente a la del entretenimiento y específicamente, a la de la música. Por obvias razones, todos los conciertos, y festivales han sido cancelados y/o pospuestos dejando un vacío en el corazón de artistas y fans alrededor del mundo. Sin embargo, este hueco se ha ido llenando poco a poco con los esfuerzos de cientos de músicos por acercarse a sus fans a través de conciertos virtuales y lanzamientos de nueva música. Desgraciadamente, y pos circunstancias especiales, muchos otros artistas han tenido que posponer el lanzamiento de sus discos con el corazón roto. Aquí les dejamos la lista de los proyectos que tendremos que esperar un poco más para escuchar:

Lady Gaga – Chromatica

El sexto álbum de Lady Gaga estaba programado para salir el próximo 10 de abril, pero la cantante y productora americana anunció que esto ya no sería así. Sin poner una nueva fecha oficial de lanzamiento, Gaga dijo: “Simplemente no me parece correcto lanzar este álbum con todo lo que está pasando con esta pandemia global”, dijo en un comunicado. “En cambio, prefiero que pasemos este tiempo enfocándonos en encontrar soluciones”. Los conciertos de Gaga en Las Vegas entre abril y mayo han sido suspendidos, aunque sus shows de Chromatica Ball para este verano aún están programados.

Sam Smith – To Die For

El tercer álbum de Sam Smith, To Die For, se trasladó a un lanzamiento el próximo 5 de junio desde su fecha original del 1 de mayo. Smith ha sido de los pocos artistas que no ha culpado directamente al coronavirus como la razón principal que lo orilló a esto, pero tampoco es una locura asumirlo. Recientemente también publicó en línea que en estos momentos no se siente bien de salud.

Jarvis Cocker – Beyond the Pale

Jarvis Cocker ha pospuesto el lanzamiento de Beyond the Pale, el álbum debut de su nuevo grupo JARV IS debido al COVID-19. El lanzamiento de su álbum se estableció originalmente para el 1 de mayo, pero ahora saldrá el 4 de septiembre a través de Rough Trade. “Es un lastre tener que hacer estos cambios, pero estamos seguros de que entiendes por qué son necesarios”, escribió Jarvis, y agregó, “Estamos buscando formas de hacer algún tipo de ‘actuaciones virtuales’ en el internet. ¡Te extrañamos!”.

HAIM – Women in Music Part III

Haim ha retrasado el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Women in Music Part III, que originalmente saldría el 24 de abril se pospuso sin una fecha establecida. En un comunicado en línea, el trío se mostró triste. “Hemos estado hablando todos los días durante horas sobre nuestro próximo álbum y cómo queremos presentarlo a ustedes”, dijeron. “Debido a todo lo que está sucediendo con COVID-19 y la naturaleza cambiante de las políticas de viajes y cuarentenas en todo el mundo, hemos decidido que es mejor posponer el lanzamiento de Women in Music Part III para más adelante este verano”.

Alicia Keys – ALICIA

Se suponía que Alicia Keys lanzaría su nuevo álbum, ALICIA, el 20 de marzo. Un disco que incluiría sus sencillos “Underdog”, “Time Machine” y “Show Me Love”. ALICIA hubiera llegado para ser su primer álbum desde 2016. Sin embargo, debido al brote de COVID-19 y los consejos para que todos se autoaislen, Alicia anunció que su álbum se retrasará hasta el 15 de mayo.

Willie Nelson – First Rose of Spring

El próximo álbum de Willie Nelson, First Rose of Spring, se retrasará. Originalmente, el 70º álbum de estudio en solitario de la leyenda country, se lanzaría el 24 de abril, pero ahora se llevará a cabo hasta el 3 de julio. Nelson ya lanzó su versión de “Our Song” de Chris Stapleton así como la canción principal del disco, “First Rose of Spring”. Esto marcarcó el primer lanzamiento de la leyenda después de que ganara el Grammy 2020 a la Mejor Actuación Solo Country por la canción principal de su álbum de 2019, “Ride Me Back Home”.

Declan McKenna – Zeros

“Lo siento si esto parece más malas noticias, pero es el momento equivocado, gracias por entender xx”, encabezó McKenna el anuncio en el que anunciaba que su nuevo álbum Zeros se posponía. El segundo álbum del músico se iba a lanzar originalmente el 15 de mayo, pero ahora saldrá tres meses después, el 21 de agosto.