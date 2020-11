¿Canciones navideñas? Lana Del Rey anuncia un lanzamiento especial para fechas decembrinas

La temporada de Halloween terminó y es momento de cambiar al chip navideño. Es hora de guardar los disfraces y preparar los regalos para el mes de diciembre, algo que aparentemente Lana Del Rey hará con sus seguidores para quienes tiene preparada una sorpresa.

A la cantante, como a muchos artistas, se le ha complicado el calendario de lanzamientos en este año debido a la pandemia por coronavirus. Del Rey tenía planeado lanzar su séptimo álbum de estudio hace unos meses, pero debió recorrer la fecha hasta 2021. Sin embargo, parece que siempre sí habrá material suyo antes de que acabe 2020.

Lana Del Rey prepara material para diciembre

A pesar de los inconvenientes que la pandemia ha provocado para lanzar el que sería su nuevo disco, Lana Del Rey parece lista para compartir algo de material durante el mes de diciembre. Así lo revelo la cantante en un reciente Instagram Live que subió a su cuenta personal.

La compositora de “Blue Jeans” asistió el día de ayer a una sucursal del restaurante Denny’s y, al igual que la mayoría del mundo, se mantuvo pendiente de las actualizaciones respecto al conto de votos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Desde ese restaurante, aprovechó para hacer un video en vivo en el que comentó el proceso electoral e hizo uno que otro anuncio respecto a sus próximos lanzamientos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lana Del Rey (@lanadelrey) el 3 de Nov de 2020 a las 6:25 PST

Dado que su disco Chemestry Over the Country Club se retrasará un poco más de lo esperado, Lana planea satisfacer el entusiasmo de sus fans con un lanzamiento especial para navidad. “Mientras tanto, les entregaré una grabación digital de estándares y clásicos estadounidenses para Navidad”, dijo Del Rey.

Eso sí, este material no tiene un fecha concreta para salir pues Lana solo indicó, por el momento, que dicha grabación llegará durante diciembre antes de Navidad. De acuerdo con lo que ella misma menciona al final del clip, algunas de estas canciones serán covers de la cantante estadounidense Patsy Cline y una junto a la compositora de country Nikki Lane.

También puedes leer: Lana Del Rey vuele con una balada llamada “Let Me Love You Like a Woman”

Más sorpresas de Lana

En ese mismo video, Lana Del Rey indicó los motivos por los cuales Chemestry Over the Country Club, su séptimo disco de estudio, se retrasará. El disco estaba originalmente pactado para lanzarse en septiembre de este 2020, pero la situación con el coronavirus complicó la grabación y el posterior lanzamiento.

La cantante tenia planeado lanzar el disco a principios de enero de 2021 después de que estimara la impresión en vinilo tardaría unas 11 semanas. Sin embargo, en la nueva actualización, reveló que su nuevo álbum saldrá hasta la primavera, por ahí de inicios de marzo, cuando las fábricas de discos habrán el día 5 de ese mes. Con todo y eso, la cantante ya liberó el primer corte promocional “Let Me Love You Like a Woman”.

Ver en YouTube

Los siguientes meses serán cruciales para Lanita y sus seguidores. Además de estos proyectos, la compositora de “Summertime Sadness” también compartió ayer un video en Instagram en el que aparece cantando la canción “I’ll Never Walk Alone”, canción que apareció originalmente en el musical Carousel de 1945 y que el club de fútbol soccer Liverpoool F.C. adoptó para sus cánticos. El equipo tiene un documental en puerta y será la versión de Lana la que aparezca para musicalizarlo.