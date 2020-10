¡Lana Del Rey vuelve con una bella balada llamada “Let Me Love You Like A Woman”!

Por ahí dicen que Dios aprieta pero no ahorca, y aunque fue una semana muy movida por fin llegó el viernes y con él varios estrenos musicales. Ya sabemos que estos días de cuarentena y aunque no hay conciertos en vivo, es cuando más canciones estamos escuchando, pues muchos artistas están usando el tiempo libre fuera de las giras para grabar y componer, y ahora la maravillosa Lana Del Rey nos sorprende regresando como las grandes.

La cantante ha hecho de todo un poco durante el encierro. Por ahí tuvo un par de controversias, como cuando le tiró a la industria por ‘embellecer’ el abuso y recientemente la criticaron gacho por usar un cubrebocas muy peculiar en un evento con fans mientras presentaba su nuevo libro de poesía. Sin embargo, y lo más importante de todo es que está de vuelta con lo que a muchos les interesa, una nueva canción recién salida del horno.

También puedes leer: WHAT?! LANA DEL REY ANDA DE VISITA EN MÉXICO Y YA ALBOROTÓ A SUS FANS

El séptimo disco de Lana Del Rey es una realidad

Hace algunos meses comenzaron a sonar muy fuertes los rumores de que Lana Del Rey ya estaba trabajando en su siguiente disco, después de lanzar el año pasado Norman Fucking Rockwell!. Pero todo esto se aclaró cuando ella misma dijo que todo era cierto, pues en unos cuantos meses estrenará su séptimo material discográfico, el cual supuestamente llevará por nombre Chemtrails over the Country Club y llegaría a nosotros en septiembre.

En ese momento, Lana nos adelantó el pedacito de una rola llamada “Tulsa Jesus Freak” en su cuenta de Instagram. Calmó las ansias de sus fans pero no fue suficiente, es por eso que después de esperarlo muchísimo dijo en sus redes sociales que por fin lanzaría un sencillo y como es una mujer de palabra, lo cumplió, pues ahora podemos escuchar “Let Me Love You Like A Woman”, la primera canción de esta nueva faceta en su carrera.

Acá podemos escuchar lo que a muchos les gusta de su música. Es una bella balada al piano con pequeñas pinceladas electrónicas donde sobresale por completo la dulce y delicada voz de Lana, la cual combina a la perfección con los acordes. Pero quizá lo más interesante es la letra, pues así como en la gran mayoría de sus canciones, nos cuenta una historia de amor ¿no correspondido? llena de poesía y pasajes comunes con los que cualquiera se puede identificar.

Pero bueno, basta de hablar. Dejen lo que están haciendo y tómense cinco minutos para escuchar “Let Me Love You Like A Woman”, la nueva rola de Lana Del Rey a continuación: