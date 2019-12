Sabemos que en esos últimos días de 2019 todos tenemos la mejor actitud del mundo para llegar como se debe al año nuevo, aunque no todos son así, hay personas que solo andan buscando molestar al prójimo. Muchos son los casos de personas que lamentablemente son robadas en esta época y los artistas no son la excepción, pues Lana Del Rey está pidiendo ayuda en redes sociales para recuperar algunas de sus cosas más preciadas.

Resulta que esta semana y previo a Navidad, una de las casas de la cantante de “Born To Die” fue completamente saqueada. A pesar de que se llevaron objetos de muchísimo valor monetario y hasta lujosos, a Lana solo le importa recuperar una sola cosa, sus pequeño recuerdos familiares (porque sí, hasta eso se llevaron los ladrones). A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Del Rey contó todo lo que había sucedido y busca que los responsables al menos le devuelvan el trabajo de su hermana, Chuck Grant

“Esta semana, los recuerdos familiares, incluyendo toda la retrospectiva (de mi hermana), fueron robadas. Me encantaría animar a quien la haya tomado a que por favor considere enviarnos cualquiera de las fotografías escaneadas de su trabajo anterior para una recompensa. El trabajo que perdimos no puede ser reproducido y no existe en ningún lugar más que donde estaba“, dijo la cantante.

La hermana de Lana Del Rey es una fotógrafa que la ha acompañado por este largo camino, desde que inició en la industria musical hasta la fecha en que es una de las artistas más importantes en la actualidad. ¿Y qué fue lo que se perdió en el robo? Bueno, nada más que todas las fotos tomadas para las portadas de sus discos, así que se llevaron un enorme botín sentimental para ella y toda su familia. Esperemos que logre recuperar todas esas cosas invaluables que le robaron esta Navidad.