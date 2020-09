Lanzarán una edición especial de ‘The Man Who Sold the World’ con la portada y el título original

Hablar de un disco en especial que haya marcado la carrera de David Bowie es muy difícil, sobre todo porque a lo largo de más de medio siglo en la industria musical lanzó álbumes que ahora consideramos como clásicos, verdaderas reliquias sin las cuales no entenderíamos la música en la actualidad. Sin embargo, podemos mencionar un par de ellos que son esenciales para entrarle a esta gran músico, como The Man Who Sold the World.

Este álbum se estrenó el 4 de noviembre de 1970 y como en casi cada material discográfico de Bowie, sonaba muy diferente a lo que había hecho antes porque el sonido estaba más orientado hacia el hard rock. En él vienen rolas importantes para entender su evolución musical y el núcleo de lo que sería el concepto de Ziggy Stardust, como la que le da nombre al disco,”Saviour Machine”, “Black Country Rock” o “The Supermen”.

Lo reeditarán como David Bowie quería

The Man Who Sold the World es muy importante dentro de la discografía de David Bowie, es por eso que anunciaron una reedición masiva de este álbum para festejar sus 50 añotes –sí, este disco cumple medio siglo de vida–. De acuerdo con SPIN y conociendo lo cuidadoso que era a la hora de planear todos sus proyectos, el músico dejó antes de morir las indicaciones claras de lo que quería para esta versión.

Resulta que esta edición no vendrá con la clásica fotografía tomada por Keiith MacMillan que se usó para la portada que el mundo conoció, sino con el diseño que el artista Michael J. Weller creó. En aquella ilustración se veía a un vaquero frente a un asilo mental, y para la cual, Weller se inspiró en el aclamado actor, John Wayne y en una idea que Bowie le pidió que plasmara en esa imagen: el tono premonitorio de la música.

La portada y el nombre no serán exactamente los mismo

En los Estados Unidos, la disquera rechazó la foto de MacMillan y estrenó el disco con el diseño de Weller en la portada, para disgusto de David Bowie, aunque logró presionar con éxito a la compañía para utilizar la nueva foto para el lanzamiento del disco en el Reino Unido. En 1972, dijo que el diseño de Weller era “horrible”, pero volvió a evaluarlo en 1999, diciendo que “de hecho pensé que la caricatura de la tapa era realmente genial”.

Sin embargo, la portada no será el único cambio que tendrá la reedición de The Man Who Sold the World, pues también incluirá el nombre original con el que Bowie concibió este proyecto. En algún punto, la intención de David era llamar al álbum Metrobolist, una parodia de la espectacular cinta, Metrópolis de Fritz Lang: el título se mantuvo en las cajas incluso después de que se publicara el disco en Estados Unidos como todos los conocemos.

¿Y qué incluirán en esta versión del disco?

Ahora sí, una vez explicados los cambios significativos de la edición por el 50 aniversario de The Man Who Sold the World, les contaremos qué incluye esta maravilla. Para empezar, vendrán las nuevas canciones que David Bowie grabó para este disco, las cuales fueron remezcladas por el productor original, el legendario Tony Viscontti a excepción de la rola “After All”, la cual consideró como perfecta tal cual.

Por si esto no fuera suficiente, el disco será una edición limitada que tendrá un manuscrito numerado en vinilos de color blanco (del 1 a 1970) y otro más dorado (del 1971 a 2020). Como se darán cuenta, serán copias únicas, es por eso que para hacer el asunto aún más interesante, a la hora de comprarlo no sabrá cuál te tocará, pues el álbum será distribuido al azar (así que la suerte decidirá cuál te tocará).

La reedición de The Man Who Sold the World estará disponible el próximo 5 de noviembre y hasta el momento no ha aparecido un precio en específico. Pero les recomendamos que si quieren tener esta joyita de David Bowie en su colección, lo mejor será romper el cochinito y andar al tiro en cuanto salga para que no te lo ganen.