Parece que U2 son reconocidos por algunas cosas, entre ellas, regalarle a sus fans un disco que jamás pudieron eliminar de iTunes y que muchos de plano no quieren escuchar; así como las intensas giras que siempre arman para promocionar sus materiales discográficos. No es broma, cuando están en tour recorren prácticamente todo el mundo y tratan de no dejar ningún país fuera. Sin embargo, parece que en esta ocasión el que podría no aparecer junto a la banda sería ni más ni menos que Larry Mullen Jr.

La última vez que la famosa banda de Dublín dio varios shows fue en 2019, cuando festejaron los 30 años de uno de sus discos más emblemáticos: The Joshua Tree (en México tuvimos chance de verlo en el Foro Sol de la CDMX con Noel Gallagher como invitado especial). Aunque eso sí, desde entonces, no. han vuelto para tocar y parece que para checar de nuevo a Larry en acción, tendremos que esperar un buen rato más, pues no está en condiciones de tocar.

U2 en 2022/Foto: Getty Images

Parece que Larry Mullen Jr. no tocaría con U2 si hacen una gira en 2023

Resulta que hace algunos días, Larry Mullen Jr. habló de su posible ausencia en una entrevista con The Washington Post. El baterista –que ha permanecido activo en U2 desde su creación en 1976– fue citada por el entrevistador Geoff Edgers, quien escribió que “si la banda toca en vivo en 2023 probablemente será sin él, ya que necesita operarse para seguir tocando“... así como lo leen, ¿cómo lo ven?

Y quizá en este punto se estén preguntando por qué el bataco pensaría en ausentarse de una posible gira para el próximo año. Bueno, pues las razones son bastante sencillas, ya que lleva un buen rato lidiando con varias lesiones que no lo dejan estar en paz. Para que se den una idea de cómo está la cosa, Mullen ha dicho que tiene problemas en codos, rodilla y cuello, además ha declaro que debido a estas lesiones relacionadas con la batería –que él llamó “daños en el camino”–, mencionó que le gustaría tomarse algún tiempo para curarse.

“Mi cuerpo ya no es lo que era físicamente. El año que viene no tocaré en vivo. No sé cuál es el plan de la banda. Se habla de todo tipo de cosas (…) Extraño mucho al público. Realmente disfruto tocando y disfruto del proceso de tocar y de estar en compañía de gente creativa. Disfruto con eso… Es un poco como el retoño buscando agua”. Dijo Larry Mullen Jr. .sobre su situación

Hasta el momento, Larry Mullen Jr. no ha confirmado ni desmentido todo esto. Sin embargo, nos queda muy claro que si queremos verlo de nuevo pegándole duro a la batería y tocando esos clásicos de U2 que tanto nos encantan, tendremos qué esperar un buen rato para que se recupere y él se encuentre al 100%.