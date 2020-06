Porque la música también es importante: Estas son las 10 mejores canciones del soundtrack de ‘Dark’

Estamos a tan solo unos días de conocer el desenlace de Dark, la serie alemana original de Netflix creada por Baran bo Odar y Jantje Friese, la cual nos ha volado por completo la cabeza con esta trama tan única que ciertamente, nunca antes habíamos visto en una producción de este tamaño y sobre todo, dentro de una plataforma de streaming.

Durante dos temporadas hemos seguido las diferentes historias de las familias Kahnwald, Nielsen, Kahnwald y Doppler, quienes a lo largo de los años han estado conectados por una serie de sucesos en distintas épocas, que involucran las desapariciones de personas y otros acontecimientos extraños a través de ciclos de 33 años, hechos que se siguen repitiendo una y otra vez, y de los cuales están buscando la explicación.

La música dentro de Dark, se hace presente en ambientes oscuros, bellos y pausados. Las canciones se aparecen en los momentos más altos y emocionantes de la serie, y casi siempre las secciones de cuerdas cuentan con un gran protagonismo en este soundtrack, aunque hay rolas de artistas conocidos y no tanto que sin duda nos emocionaron cuando las escuchamos, o que de plano ya relacionamos con alguna escena en específico.

Para prepararnos para el estreno de la tercera y última entrega de Dark el próximo 27 de junio, hemos decidido echarnos un clavado por las canciones que nos han acompañado durante las primeras dos temporadas, para que les echen una escuchada y sobre todo, estén listos para lo que viene porque estamos seguros que como siempre, los creadores de esta serie nos dejarán boquiabiertos.

Apparat feat. Soap&Skin – “Goodbye”

Dark no se guarda absolutamente nada, pues la serie inicia con esta rola de Apparat en colaboración con la artista austriaca Anja Plaschg –mejor conocida por su proyecto experimental Soap&Skin y quien también aportó otra rola para la trama–. A través de pasajes sonoros sombríos y casi apocalípticos, donde la voz de la Anja va en crescendo, este tema sirve como el opening de la serie y refleja por completo su esencia. Nada hubiera sido lo mismo sin esta rola.

Ver en YouTube

Mimi Page – “Nightfall”

Una de las escenas clave durante la primera temporada es la desaparición de Mikkel, pues a partir de este momento junto con la también desaparición de otro adolescente, Erik, y el suicidio de Michael Kahnwald, se desencadenan los hechos que sacan a la luz el pasado oscuro de las familias principales. Y la verdad es que no pudieron musicalizarla mejor que con esta canción, una bella pieza al piano donde Mimi Page canta como los mismísimos ángeles, pero que más allá de traernos esperanza, nos llena de incertidumbre por saber qué pasará.

Ver en YouTube

Soap&Skin – “Me And The Devil”

Si algo nos queda claro es que Dark es una serie experimental, con este ciclo de 33 años que propone para contar su historia y la música no podía ser la excepción. Además de aparecer en el intro de la serie, Soap&Skin nos dejó una mejor aportación a esta trama con su rola “Me And The Devil”, que con un arreglo de acuerdas e instrumentación variada que suena sobra la voz de la artista austriaca, nos habla sobre cómo camina convive con el demonio, y nos adentra más en algunos de los temas que la serie plantea, como cuestionamientos filosóficos y hasta religiosos.

Ver en YouTube

Tears For Fears – “Shout”

Las canciones que aparecen en el soundtrack de Dark también sirven para poner en contexto la época en la que estamos, y funciona de maravilla para no perdernos entre tantos bucles de tiempo. Quizá la década que mejor música tiene en esta serie es los 80, con temas como “You Spin Me Round (Like a Record” de Dead or Alive, pero estamos seguros que muchos se emocionaron cuando escucharon este clásico de Tears For Fears mientras Mikkel llegaba a la escuela. ¿A poco no?

Ver en YouTube

Teho Teardo & Blix Bargeld – “A Quiet Life”

A diferencia de muchas de las canciones que suenan a lo largo de Dark, este tema tranquilo y esperanzador entra en un momento bastante especial, justo cuando se cierra el agujero de gusano. Quizá muchos pensamos que la música que se escucharía en esa escena sería algo mucho más épico pero como siempre, los creadores nos dieron un giro de tuerca presentándonos este tema compuesto por Teho Teardo y cantando por Blix Bargeld, una rola que nos llena de calma por un instante, después de todos los acontecimientos que vimos en esta temporada.

Ver en YouTube

Agnes Obel – “It’s Happening Again”

La intensidad no bajó para la segunda temporada, aunque como en su primera entrega, la música fue subiendo de nivel así como la trama. Muestra de ellos es esta gran canción de la compositora y cantante danesa, Agnes Obel, un bello tema al piano que brilla por tener sutiles arreglos donde sobresale su espectacular voz y que al final sirve para recordarnos que en Dark, nada está escrito y la historia se vuelve a repetir una y otra vez.

Ver en YouTube

Elvis Presley – “Suspicious Minds”

Así como sucedió en la entrega pasada, a los creadores de Dark les encanta recordarnos en qué década estamos a través de la música y nosotros lo agradecemos totalmente, porque ponen joyitas como este del mismísimo Elvis Presley, aunque ahora la llevan mil años después, para ser exactos al 2053. “Suspicious Minds” sirve como distractor para que Jonas intente robar el combustible que haga funcionar al portal, después de que este personajazo descubre más sobre la Partícula de Dios y que esta puede usarse para viajar en el tiempo.

Ver en YouTube

Bonaparte – “Melody X”

Nos encanta escuchar canciones que amamos, pero Dark también ha servido como plataforma para descubrir a nuevas bandas y artistas, como sucedió con Bonaparte, el nombre del proyecto del músico y productor suizo, Tobias Jundt. Esta canción nos atrapó por mezclar sonidos de sintetizadores con una pequeña orquestación espectacular, pero además de esto ganó nuestra atención por la voz de Tobias, que aparece en una de las escenas más importantes y maravillosas de la segunda temporada.

Ver en YouTube

Kreator – “Pleasure To Kill”

Más allá de las canciones y temas experimentales que escuchamos en el soundtrack, también encontraron el momento perfecto para meter un poco de metal en esta historia. Y qué mejor si es de una de las bandas que influyó al movimiento thrash metal en Aleamania, Kreator. Aparece justo cuando vemos al adolescente Ulrich Nielsen –el cual es un gran fan de este grupo– pegándole duro a los videojuegos y mientras el policía Egon Tiedemann le hace una visita. Ulrich cita una de las frases de “Pleasure To Kill” cuando viaja a 1953 y conoce a la versión joven de Egon.

Ver en YouTube

Peter Gabriel – “My Body Is A Cage”

No hay nada como cerrar (al menos una temporada) con un tema tan impactante como lo es “My Body Is A Cage” del gran Peter Gabriel. Y es que no lo decimos a la ligera, pues de verdad el momento en que entra la canción del legendario músico inglés, sabemos que las cosas serán grandiosas. Gabriel comienza cantando sobre una tímida base al piano, pero conforme va avanzando crece en epicidad y magnitud, contextualizando perfectamente el momento de tensión que vemos en la pantalla, justo antes del Apocalipsis.