Estas son las 25 mejores sesiones en la historia de Tiny Desk Concerts

“Breathe Deeper” “Is It True” “Patience”Hoy en día ya no es necesario comprar un boleto e ir a un lugar para poder ver a tu banda favorita (aunque siempre será la mejor forma). Gracias a las plataformas digitales, existe mucho contenido hecho exclusivamente para su consumo en línea y Tiny Desk Concerts es el ejemplo perfecto. Para los que no conozcan estos conciertos, Tiny Desk Concerts es una serie de videos de artistas tocando en vivo organizados por la National Public Radio Music en un escritorio del programa semanal All Songs Considered.

Lo mejor de Tiny Desk Concerts es la crudeza con la que se presentan los artistas invitados. Estos conciertos son una oportunidad única para explorar a tus artistas y canciones favoritos en una faceta con mucha intimidad, imposible de apreciar de otra manera. Es por esto, que nos dimos a la tarea de seleccionar los mejores conciertos que se han dado en el escritorio de All Songs Considered. En esta lista podrán encontrar todos los géneros, idiomas y estilos posibles, así que si ven un artista que les guste, no duden en darle play y disfrutar de su mini concierto.

1.- Tash Sultana

La crudeza y energía que imprime la australiana en todas sus presentaciones es algo digno de admirar. Su talento es algo único en el mundo y en este Tiny Desk lo deja extremadamente claro.

“Jungle” + “Notion” + “Blackbird”

2.- Adele

En este pequeño concierto, Adele demuestra una vez más que su voz no es de este planeta y que sus letras tiene algo especial que se te mete en todo el cuerpo. En esta presentación, podemos ver a la británica en su forma más sencilla y aún así, entender por qué ha llegado a donde está.

“Someone Like You” + “Chasing Pavements” + “Rolling in the Deep”

3.- The 1975

Matthew Healy en su forma más pura. Su voz y una guitarra hacen de este Tiny Desk una presentación algo increíblemente personal. No por nada muchos dicen que no conoces a un artista hasta escucharlo solamente con su voz y un instrumento.

“Sex” + “Chocolate” + “Woman”

4.- Florence and the Machine

Desde los inicios de su carrera, Florence ha demostrado ser una de las artistas más completas del mundo. Con solamente una arpa, un teclado y una guitarra, en este Tiny Desk Florence and the Machine dan una presentación extremadamente emotiva que vale la pena disfrutar.

“June” + “Patricia” + “Ship to Wreck”

5.- Benjamin Booker

Benjamin Booker lleva la crudeza de su música blues, boogie y soul al minimalismo para demostrar que es un artista de las grandes ligas.

“Believe” + “Witness” + “Carry”

6.- Mac Miller

Malcolm James McCormick dio en este Tiny Desk tal vez uno de sus conciertos más íntimos. Su lírica y sus ritmos siempre serán de lo mejor que ha escuchado el mundo del rap.

“Small Worlds”+ “What’s the Use?” + “2009”

7.- Anderson .Paak

A veces es complicado apreciar a Brandon Paak Anderson en un concierto por ser el baterista y vocalista principal de su banda. Pero en este pequeño concierto, es posible sumergirse en el talento de Brandon y ver de primera mano cada detalle de su música y su voz.

“Come Down” + “Heart Don’t Stand a Chance” + “Put Me Thru” + “Suede”

8.- The Roots

Black Thought, el líder de The Roots, se avienta una sesión de una rola pero llena de su impecable R&B y neo soul. En esta presentación de Tiny Desk, The Rooots demuestra el poder de los instrumentos de viento y lo bien que se combinan con una buena voz.

“It Ain’t Fair”

9.- St. Paul & The Broken Bones

Paul Janeway demuestra en este Tiny Desk que su voz es de lo mejor que existe hoy en el mundo del soul.

“Half the City” + “Call Me” + “Broken Bones and Pocket Change”

10.- Lizzo

En uno de los Tiny Desks más recientes de la lista, Melissa Vivianne Jefferson no se guardó nada y en una presentación espectacular, demostró que es una artista que puede interpretar sus canciones en cualquier tipo de ambiente. Déjense ir con el sonido de su voz, es algo espectacular.

“Cuz I Love You”+ “Truth Hurts” +”Juice”

11.- The Shins

James Mercer y su guitarra, ¿qué más se puede pedir? Esta presentación es lo más personal que vas a estar del talento del líder de The Shins. Es por esto, que había que meter este Tiny Desk en la lista.

“Mildenhall” + “The Fear” + “Young Pilgrims”

12.- Juanes + Mon Laferte

Dos de los músicos latinoamericanos más talentosos de la actualidad en un Tiny Desk, sí por favor. Este sencillo dueto que se arman es una prueba de su increíble talento como compositores y cantantes.

“Pa’ Dónde Se Fue” by Mon Laferte + “Amárrame [feat. Juanes]” by Mon Laferte + “Fotografía [feat. Mon Laferte]” by Juanes + “Es Tarde” by Juanes

13.- Alt-J

Esta es una oportunidad increíble de apreciar las rolas de Alt-J en una de sus versiones más puras y honestas. Se puede apreciar de una manera muy interesante como Joe Newman se mete bien duro en sus rolas y hace que trasmita una energía única.

“Tessellate”+ “Something Good” + “Matilda”

14.- Masego

Micah Davis es uno de los talentos emergentes más interesantes del mundo hoy en día. Su talento lo ha llevado a colaborar con FKJ en la primera rola que pueden escuchar aquí. Su presentación en Tiny Desk demuestra por qué tiene los ojos del mundo encima.

“Tadow” + “Nayhoo” + “Queen Tings” + “Black Love” + “I Do Everything”

15.- Phoenix

Phoenix se encuentra en esta lista porque nos regalan la oportunidad de escuchar unas de sus rolas más queridas en una versión minimalista. Lo mejor es que suenan igual de bien que las originales, lo que te hace entender la calidad que hay atrás de su música.

“Lisztomania” + “Armistice” + “1901” + “Playground Love”

16.- The Cranberries

Un concierto de Dolores O’Riordan en Tiny Desk es algo que todos los amantes de la música deben ver. Por si fuera poco, en esta presentación no intentaron buscarle de más y tocaron sus mejores rolas.

“Linger” + “Tomorrow” + “Ode to My Family” + “Zombie” + “Raining in My Heart”

17.- Blue Man Group

Esta presentación del legendario grupo Blue Man Group es algo realmente único. Los instrumentos que usan y el ingenio para tocar sus rolas los hacen tener un puesto en esta lista.

“Vortex” + “The Forge” + “Meditation for Winners”

18.- Toro y Moi

Chaz Bear se avienta un concierto lleno de momentos especiales y demuestra que un grupo se puede sostener completamente bien sin usar una guitarra. Su chillwave es algo verdaderamente espercial y aquí lo demuestra al cien por ciento.

“Laws of the Universe” + “New House” + “Freelance” + “Ordinary Pleasure”

19.- Tyler, The Creator

Tyler Gregory Okonma como nunca lo has visto. La crudeza de su voz, de sus letras y de su música lo han hecho ser un referente de la escena del rap. En este Tiny Desk, Tyler, The Creator, permite a sus fanáticos apreciar sus rolas sin tanto show, lo que las vuelve mucho más íntimas.

“Boredom” + “See You Again” + “Glitter”

20.- Natalia Lafourcade

Porque no podía faltar el talento mexicano. Natalia Lafourcade es sin lugar a dudas una de las artistas más importantes de nuestro país, y en este pequeño concierto lo demuestra con creces. Sus rolas están tan bien escritas como interpretadas.

“Soledad y el Mar” + “Mi Tierra Veracruzana” + “Tú Sí Sabes Quererme”

21.- C. Tangana

El coronavirus llegó a nuestras vidas y también cambió la forman en que se grababan las sesiones de Tiny Desk. Sin embargo, [email protected] artistas sacaron su lado creativo y armaron shows espectaculares desde casa, como el caso de C. Tangana, quien acompañado de invitados especiales como Antonio Carmona, Kiko Veneno, La Húngara y Niño De Elche, y una escenografía de sobremesa típica española nos voló la cabeza tocando las rolas de su disco El Madrileño… ¡hasta covereó a New Order!

“Me Maten” + “Los Tontos” + “Demasiadas Mujeres”

22.- Tame Impala

Directamente desde Australia, tenemos a una de nuestras bandas favoritas, Tame Impala. Kevin Parker le entró a las sesiones de Tiny Desk junto a Jay Watson y Dominic Samper para presentar su álbum The Slow Rush. Y la verdad es que es un concierto espectacular, pues la mente maestra de este proyecto nos llevó a su estudio lleno de sintetizadores, cajas de ritmo, efectos vocales y hasta una mezcladora de DJ donde armó versiones espectaculares de sus rolas.

“Breathe Deeper” + “Is It True” + “Patience”

23.- Dua Lipa

Dua Lipa es una de las artistas más importantes de la actualidad, sus rolas suenan en todos lados y por supuesto que tenía que estar en Tiny Desk. Un coro de apenas cuatro integrantes, dos guitarras y un ambiente un tanto tropical fueron más que suficientes para que la cantante británica se presentara bajo este formato tocando algunos de los hits de su exitoso disco, Future Nostalgia. Son casi 16 minutos de pura buena vibra que te transmite ganas de bailar como si no hubiera un mañana.

“Levitating” + “Love Again” + “Don’t Start Now”

24.- Black Pumas

Los Black Pumas son de esas bandas que poco a poco y con un montón de talento, lograron posicionarse dentro de la industria musical. Las expectativas para su set en Tiny Desk eran muy altas y la verdad es que las superaron por completo, pues acompañados de dos coristas, Eric Burton y Adrian Quesada dieron un conciertazo de aquellos lleno de soul, sonidos exquisitos y voces celestiales. Para escuchar su presentación necesitas audífonos, cerrar los ojos y dejarte llevar.

“Fire” + “OCT 33” + “Colors”

25.- Billie Eilish

Por último pero no menos importante, tenemos a la artista sensación del momento. Billie Eilish no tuvo chance de presentarse directamente en las oficinas de NPR; sin embargo, se las arregló para poner detrás de ella y FINNEAS el clásico set de Tiny Desk Concerts, aunque era un fondo de cartón… ¿Y qué tal la presentación? Bueno, pues tan solo fueron dos rolas, pero dio uno de los shows más emotivos e íntimos de su corta pero certera carrera.

“my future” + “everything i wanted”

Bonus: The Flaming Lips

The Flaming Lips es una de las bandas que siempre nos ha demostrado su creatividad, a la hora de componer y hasta montar un espectáculo en el escenario. Y sin duda, su presentación en Tiny Desk representa a la perfección lo que vivimos durante el aislamiento social, pues Wayne Coyne desempolvó la bola de plástico que usa en cada show en vivo y le prestó algunas más a sus compañeros para tocar (con distanciamiento social) las rolas de su disco American Head.

“Will You Return/When You Come Down” + “God And The Policeman” + “It’s Summertime”