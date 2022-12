¿No es navideña? La historia detrás de la canción "Last Christmas" de Wham!

Ya sea por la época del año o el interesante cover que Cardi B le hizo hace algunas semanas, diciembre es ese mes del año que siempre trae de regreso canciones como “Last Christmas” de Wham!, una que irónicamente no habla de la festividad que realizamos cada doceavo y último mes del año. ¿Entonces?

A pesar de que el título de la canción nos hace creer que se trata de algo relacionado con la navidad, en realidad el contexto detrás de esta pieza musical de los años 80 es bastante diferente ya que trata sobre toparte con tu ex luego de terminar la relación.

Andrew Ridgeley y George Michael de Wham! Foto: Getty Images

Wham! lanzó “Last Christmas” hace 38 años

La canción en cuestión fue escrita por George Michael, cantautor británico y una de las piezas del dúo Wham!, y se lanzó el 3 de diciembre de 1984 como uno de los sencillos promocionales de ‘Music from the Edge of Heaven’, el último álbum que el dúo lanzó dos años después.

De acuerdo con el cantante Andrew Ridgeley, quien era la otra pieza el dúo, “Last Christmas” fue escrita por el mismo George luego de que ambos fueran de visita a la casa de sus padres. Algo que, según Ridgeley, para Michael fue como haber “encontrado oro”.

Foto: Getty Images

La canción fue escrita por George Michael luego de visitar a sus papás

“Estábamos comiendo algo mientras veíamos la tele cuando, casi sin darme cuenta, George desapareció en el piso de arriba durante una hora. Cuando volvió, estaba tan entusiasmado como si hubiera encontrado oro”, indicó Ridgeley sobre el día en el que George creó dicha rola.

“Fuimos a su antiguo dormitorio, donde habíamos pasado tantas horas de niños grabando programas de radio y jingles, y donde él tenía un teclado y una grabadora. Entonces empezó a tocar el principio y el estribillo de Last Christmas”, detalló el miembro de Wham! que actualmente tiene 59 años.

Wham! en un show del año 1985. Foto: Getty Images

A pesar del nombre, la canción habla sobre una relación fallida y no de la Navidad

“Fue un momento maravilloso. George había conseguido hacer alquimia musical… había convertido la esencia de la Navidad en música. La letra sobre una traición amorosa le daba el toque magistral y, como era de costumbre, conseguía llegarte al corazón”, aseguró sobre la canción que de navideña sólo tiene el título.

Por su parte, el video musical de la canción nos mostraba a George Michael y Andrew Ridgeley con sus novias en una reunión con amigos otros amigos, a quienes ven en una estación de esquí que se encontraba en Suiza. Y justo nos da a entender que la rola es para la novia de Andrew.

Imagen del video “Last Christmas” de Wham! Foto: YouTube

“Last Christmas” de Wham! nunca tuvo un #1 en más de tres décadas

Y es que en la historia nos enteramos que la novia de Andrew (interpretada por la modelo Kathy Hill) estuvo antes con George, quien a través de la letra le reprocha que ahora esté con su amigo después de todo lo que vivieron.

Aunque en la actualidad TikTok nos ha reproducido esta rola a más no poder, en su momento el sencillo nomás’ no pudo obtener un número 1 en las listas de popularidad y lo más que consiguió fue estar entre el top 10 (no en los primeros tres lugares), así como vender más de 2 millones de copias.

Pero en 2021 finalmente tuvo su momento de gloria

Al menos así fue hasta el año 2021, año en el que Wham! consiguió tener un número 1 en los charts musicales del Reino Unido y destronó a otras rolas igual de populares como “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey (que ya es como la Denisse de Kalafe de la Navidad).

Este logró aparentemente llegó gracias a las redes sociales, ya que en 2017 y luego de la muerte de George Michael –ocurrida el 25 de diciembre de 2016–, los fans comenzaron una campaña para que la canción tuviera su momento de gloria. Tristemente sólo consiguieron posicionarla en un segundo puesto.

La rola escrita por George Michael se ha convertido en un clásico de Navidad

Eso sí, en ese entonces le fue mejor que este año, pues actualmente “Last Christmas” se encuentra en la décima posición del Billboard Hot 100 y en la número 3 del Official Singles Chart del Reino Unido.

Lo que es un hecho es que esta rola se ha convertido en un clásico de estas fechas y una de las piezas musicales a la que más covers le han hecho (Taylor Swift, Coldplay, Ariana Grande, etc.). ¡Gracias a George Michael donde quiera que esté!

George Michael cantando en el Live 8 en Londres/Foto: Getty Images