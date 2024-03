Lo que necesitas saber: LCD Soundsystem lanzó hace casi veinte años "Daft Punk Is Playing at My House", una de sus rolas más icónicas. Te contamos la inspiración detrás de esta canción.

LCD Soundsystem tiene varias joyitas para el dancefloor, pero “Daft Punk Is Playing at My House” es sin duda la rola más popular de la banda Neoyorquina. James Murphy lanzó esta rolota en el lejano 2005, y a casi 20 años de su salida, les contamos cómo es que se creó este himno.

La historia de la canción que capturó la admiración de una época

El lugar que mantenía Daft Punk a mediados de los dos miles

Hoy vemos en retrospectiva al dúo robótico como unos de los proyectos más influyentes de la música, aunque oficialmente estén separados. Por allá del 2005, Daft Punk reinaba, con los recientes lanzamientos Discovery (2001) y, en marzo de ese año, Human After All.

“Daft Punk Is Playing at My House” fue lanzada a finales de febrero de 2005, por lo que LCD Soundsystem aprovechó la popularidad de los robots franceses para catapultarse en las listas. Metió en nuestras cabezas el deseo que todos teníamos de ver a la banda en nuestra casa, o quizás en la de alguno de nuestros amigos.

Hacia el 2007, recordemos lo importantes que fueron los robots con su gira Alive 2007, una verdadera locura en producción y en mezcla. Este show confirmaba lo que planteó LCD Soundsystem: Daft Punk era el acto más importante en los dos miles.

James Murphy plasmó su obsesión con la música y la fiesta en una rola

Resulta que el líder de LCD Soundsystem contó hace varios años qué lo llevó a plasmar sus ideas en una rola excepcional, en una entrevista que le dio a un medio inglés. James Murphy dejó ver su lado más fan al declarar: “Amo a Daft Punk pero realmente creo que son muy significativos porque se mantienen sin género, en lugar de algo realmente específico.”

Pero la idea se le presentó en una epifanía, de la siguiente manera: “Intenté que tocaran en una fiesta en casa. (…) había pasado tanto tiempo obsesionado con lo que faltaba en el indie rock y estaba presente en la música dance que olvidé lo que había en la música indie y que faltaba en la música house.”

James contempló esto y juntando lo mejor de los dos mundos, pensó: “Simplemente tuve la idea de que alguien podría haber pasado por la misma epifanía con la música dance y luego terminó ahorrando para tener a Daft Punk tocando en su sótano.”

El reto más grande era grabar un videoclip de ensueño con Daft Punk

Con la rola grabada, LCD Soundsystem tenía el gran reto frente a ellos: grabar un video musical que le hiciera honor a la videografía de Daft Punk. Así que James Murphy puso la vara alta y consideró hacer cosas loquísimas que al final no se hicieron realidad.

“Quería hacer un documental donde conseguiríamos que una banda local tocara en un sótano, luego nosotros y luego Daft Punk, pero filmarlo como un verdadero espectáculo de rock con tomas del público y todo. Como en las fiestas caseras, no mucha gente sabría siquiera quiénes eran Daft Punk, lo cual sería muy divertido. Solo estaríamos el sótano, Daft Punk, algunos niños, un barril (de cerveza) y una lavadora. Sería genial.”

El icónico show de la pirámide de Daft Punk debutaría año y medio después del lanzamiento de esta rola. Esto fue contraste divertido, pero también una muestra de las ideas permanentes de LCD SoundSystem, sobre el contraste entre lo independiente y lo popular.

LCD Soundsystem se presentará en el festival AXE Ceremonia el domingo 24 de marzo, y seguramente les escucharemos “Daft Punk Is Playing at My House” en vivo, en una de las rolas que más baile provoca en sus setlists. Pueden comprar boletos para el festival por acá.

