Recordando el épico cierre de LCD Soundsystem en el Corona Capital 2016

El camino hacia Corona Capital 2021 ha sido largo, pero aquí estamos listos para el regreso del festival. Por ello, seguimos recordando algunos de los mejores momentos y ahora toca echarle un vistazo al épico show que LCD Soundsystem montó en la edición 2016.

El frío ya empezaba a pegar, aunque no tanto como un día antes. Muchos ya se habían ido, otros nos quedamos a ver el acto encargado de cerrar el Corona Capital 2016. “Pass It On” de Eddie Hopper, la tropical canción que anuncia que el momento ha llegado. Después de su debut y despedida en la Ciudad de México a finales del 2010, LCD Soundsystem estaba de regreso.

“US v Them”. Medianamente iluminados, como si se quisieran esconder del publico y expulsar el sonido desde las penumbras. Un movimiento brusco de James Murphy y se prende la luz, comienza a bajar la bola disco. Con su larga experiencia como ingeniero de sonido, éste es impecable: escuchamos con claridad los sintetizadores, guitarra y batería.

“Muchas gracias, estamos felices de regresar. Este es el último show de este tour. Estamos muy felices”.

“Daft Punk is Playing at my House”. De repente todo se ilumina en rojo. Ahora sí: los chilangos podemos decir que LCD Soundsystem tocó en nuestra casa… Suena el primer éxito de su carrera (en una versión distinta) pero igual de bailable. Con su playera a rayas, Murphy grita “you got to set them up, set them up”. La gente comienza a sacudir el frío de sus cuerpos.

“Estamos muy felices de tocar después de Kraftwerk, es raro porque nos gustan mucho, ahora escucharán por qué”, explica Murphy, quien habla de la mítica banda alemana que tocó antes y justo enfrente de ellos.

“I Can Change”, y los sonidos al estilo del grupo alemán se hacen presentes. Llega el primer momento emotivo de la noche, las voces del público se hacen una con la de Murphy. “And love is a curse shoved in a hearse”. Duele, como la espera de seis años tras aquel show en el Hipódromo de las Américas. Pero como todos prometen alguna vez, ellos también pueden cambiar.

“Get Innoccuous!”. En vivo, LCD Soundsystem tiene una parte en donde de repente todo se vuelve experimental. Parece que no estamos viendo a una banda de rock, sino a una electrónica o psicodélica. Comienza el atasque de sintetizadores. Taladran nuestra cabeza como si estuviéramos adentro de una máquina.

Nancy Whang trae la cabeza tapada por el frío (¿o por hacerse la misteriosa?) y recita “you will normalize, don’t it make you feel alive”. James se pasa a las percusiones para hacer aún más ruido. Las coloridas y abstractas imágenes de los visuales, ayudan a terminar el viaje.

“You Wanted a Hit”. Un largo y lento intro, acompañado de un mensaje irónico en las letras: tal vez ellos no querían hacer hits y es su manera de mandar un mensaje a la industria musical. Como una declaración de rebeldía, James grita hasta desgarrarse la voz, “no seremos más tus bebés”. Lo cierto es que son esos hits los que tiene expectante a todo este público.

“Tribulations”. Ahora nos regresan al baile. Salimos de este mundo de experimentación y atasque. La gente empieza a cantar, se reaniman después del letargo y el exceso de información.

“Movement”. Pat Mahoney y Murphy se unen en las percusiones, para de golpe en golpe llegar hasta el veloz ritmo que tiene el inicio de esta canción. Después, un poderoso riff en la guitarra se convierte en el detonante de la euforia del público, y sincronizan de forma perfecta con la siguiente canción, nos llevan de forma intempestiva. Nosotros no nos damos cuenta.

“Yeah”. Hasta que un largo y atascado solo de guitarra se une con “Movement”, que después de un pasaje psicodélico, el grito “yeah, yeah” lo termina en frío. Es la canción que hasta ahora ha durado más ¿10 minutos, 8, 15?… Eso es lo de menos. Un agudo ruido salido de los sintetizadores penetra en nuestros oídos como un chillido, para anunciar que nos vamos a la siguiente.

“Someone Great”. Y el momento emotivo y de lagrimita se hace presente con esta canción que es una plegaria al amor. La voz de Murphy adquiere un tono de súplica. “And it keeps coming,

and it keeps coming”, lo repetimos como si fuera una plegaria, da vueltas en nuestra cabeza y no parece querer salir de ahí.

“Losing My Edge”. Una de las canciones más irónicas en el repertorio de la banda. El himno dedicado a los hipsters donde James Murphy recuerda decenas de bandas que seguramente escuchó antes que nosotros. Tal vez nunca haya sido pretensión, “you don’t know what you really want”. Nos quedan cuatro canciones más, el final se cerca.

“Home”. “Hace un frío de mierda. Está realmente frío aquí”, menciona James al tiempo que se pone su chamarra. Y no está mintiendo, el frío empieza a pegar. Se da tiempo para presentar a su banda describiendo a cada uno de ellos con un detalle curioso. Le echa flores al Corona Capital.

“Gracias chicos. Sepan que este es un gran festival, es uno de los pocos en los que venimos a ver varias actos. Tener a Suede, Warpaint es muy afortunado. Es un buen festival”.

La canción, suena melancólicamente hermosa. “New York I Love You, but You’re Bringing Me Down”. Con la silueta de la Gran Manzana de fondo e iluminada por la bola disco, llega otro momento melancólico.

“Dance Yrself Clean”. Se juntan todos los sentimientos. LCD Soundsystem nos hace pasar por todas las emociones. Primero viene la melancólica con el largo intro de la canción. Después se desata un eufórico baile y los sintetizadores empiezan a hacer de las suyas volviéndola más electrónica, más bailable, para regresarnos al mismo melancólico inicio.

“Muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos de tocar este set para ustedes. Gracias“. La banda se ha dedicado a repasar sus mejores temas, en el último show de su gira del regreso. En su primer show en México en seis años. Durante toda la noche, vimos a un Murphy, conmovido, muy sentimental. Se ve que este show lo ha hecho pasar por una montaña rusa de sentimientos encontrados.

“All My Friends”. Es hora de despedir a los amigos y no había mejor forma. Desde que se escuchan los primeros acordes del piano, la gente comienza a saltar, a gritar y a cantar. Sabíamos que era el final, pero no había mejor forma de cerrar este regreso. Termina el segundo día del festival con un llamado a los amigos, a todos esos que siempre están en las buenas pero sobretodo en las malas. Ahí estuvimos con LCD Soundsystem, que ahora partirán a Nueva York para escribir ese nuevo y cuarto disco, mientras todos nosotros regresamos a casa con frío, cansados, pero con una gran sonrisa en el rostro.

“Buenas, noches. Muchas gracias. Los quiero”



Texto: Abraham Huitrón

Fotos: Rodrigo Jardón