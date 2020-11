¡Liam Gallagher transmitirá un concierto en línea desde el río Támesis!

Aunque no lo crean, han pasado casi ocho meses desde que los conciertos y festivales se tuvieron que posponer –y en algunos casos hasta cancelar– por el coronavirus. Más allá de eso, un montón de artistas lograron sobreponerse a este situación y encontraron la forma de presentarse en línea, con algunos de ellos tocando en sus casa o de plano armando una superproducción, pero nadie ha hecho lo que Liam Gallagher está por presentarnos.

Como recordarán, hace un año el menor de los Gallagher lanzó su segundo álbum de estudio, Why Me? Why Not, el cual presentó a inicios de 2020 por gran parte de Europa hasta que el COVID-19 se convirtió en pandemia. A raíz de todo esto, el exvocalista de Oasis ha andando muy activo, pues nos enseñó a lavarnos las manos y hasta armó una listening party para escuchar el tan esperado MTV Unplugged que grabó en 2019.

También puedes leer: LA VIDA DESPUÉS DE OASIS: UNA ENTREVISTA CON LIAM GALLAGHER

Liam Gallagher le entra a los conciertos en línea

Sin embargo, eso no es lo único que Liam Gallagher tiene para nosotros. Resulta que hace unos días, el propio cantante dijo que tenía un anuncio muy especial y que próximamente tendríamos noticias interesantes, más tarde y sin que se diera cuenta, varios medios lo cacharon dando vueltas en un barco por el imponente río Támesis, y no solo eso, sino que con él tenía a toda la banda que lo acompaña en sus giras.

Después de esto no le quedó de otra más que anunciar que el próximo 5 de diciembre a las 7 de la noche hora del centro de México, transmitirá un concierto épico, donde tocará las rolas de sus dos discos y algunas rarezas para todos los nostálgicos que sueñan con el regreso de Oasis nos incluimos . A través de su cuenta de Twitter y muy a su manera, Liam dijo lo siguiente:

“Voy a realizar una actuación en vivo celestial y única para que la vean, ‘Down By The River Thames’ (…) Tocaré temas de mis dos álbumes en solitario, así como algunos clásicos de Oasis, algunos de los cuales no me han escuchado cantar en mucho, mucho tiempo”.

Ver en YouTube

Así que ya lo saben, si tienen ganas de escuchar a Liam tocando esas rolas con las que empezó su carrera solista, y una que otra de Oasis para recordar esas buenas épocas, no se pueden perder este showsazo; que como plus, tendrá como escenario uno de los lugares más emblemáticos de todo el Reino Unido.

¿Y cómo le hago para ver el concierto del buen Liam?

Bueno, pues así como en un concierto normal, hay que comprar nuestro boleto. Afortunadamente en México, el show de Liam Gallagher se transmitirá el mismo lo trae para nosotros OCESA a través de Irrepetible, la iniciativa que lanzaron hace algunos meses para disfrutar de la música desde casa. Los precios arrancarán en preventa desde los 230 pesitos mexicanos, y en venta general costarán 340 del águila.

Pero ojo, que a esto tendrán que sumarle unos cuantos pesos más por el cargo de Ticketmaster, que considerando el show que armará el buen Liam seguramente los desquitaremos por completo. Si quieren comprar sus boletos de una vez, pueden hacerlo dando click POR ACÁ.