Liam Gallagher nos llena de esperanza con su nueva rola “All You’re Dreaming Of”

Sin duda, el 2020 resultó ser el año que no creíamos que nos tocaría vivir. Muchas cosas han pasado y cambiado a raíz de la pandemia, no tenemos conciertos ni festivales en vivo, pero lo que no nos podía faltar era música nueva, pues nuestras bandas y artistas favoritos están aprovechando este tiempo para componer y lanzar rolas. Pero ni siquiera el coronavirus pudo detener a Liam Gallagher, que sigue sorprendiéndonos a la distancia.

Como recordarán, el ex frontman de Oasis y Beady Eye estrenó en 2019 su segundo material discográfico, Why Me? Why Not, y fue de los pocos que tuvo chance de dar conciertos antes del encierro. Sin embargo, el menor de los Gallagher no se ha quedado con las manos cruzadas, pues hace unos meses presentó su esperado MTV Unplugged después de un año de haberlo grabado. Pero esto no es lo único que el cantante tiene para nosotros.

Liam Gallagher nos trae una rola para cerrar el año

Resulta que este 27 de noviembre y a unas cuantas semanas de que termine el 2020, Liam Gallagher acaba de lanzar un nuevo sencillo, “All You’re Dreaming Of”. Esta rola la compuso junto a su colaborador Simon Aldred y producida por Andrew Wyatt, y aunque no lo crean, es uno de esos temas que sin duda no sabíamos que necesitábamos en estos momentos, pero agradecemos que haya llegado a nuestras vidas.

Se trata de una bella balada al piano, clásica y efectiva, donde la orquestación junto con el enorme arreglo de cuerdas la amplifican por completo. Aunque quizá lo que más nos emociona es la interpretación de Liam, a quien mucho se le había criticado durante años por el tono de su voz, pero con esta rola demostró que la magia sigue ahí, pues se escucha espectacular y se puede sentir como si él te estuviera cantando al oído.

Esta canción le traerá esperanza a quien la escuche

De acuerdo con SPIN, en comunicado de prensa el buen Liam dijo que lo único que quería con esta canción era traerle buena vibra a todos sus fans y a quien lo escuche, en momentos como los que vivimos que sin duda nos llenan de incertidumbre y miedos: “Considerando el año que todos hemos tenido, espero que esto nos devuelva el amor y la esperanza que tanto necesitamos”.

Mejor no les contamos más, a continuación les dejamos “All You’re Dreaming Of”, la nueva rola de Liam Gallagher que seguramente les levantará el ánimo cuando la escuchen:

Por cierto, el próximo 5 de diciembre Liam Gallagher transmitirá un concierto único que grabó en el icónico Río Támesis de Londres, donde además de tocar las rolas de sus dos discos solistas, repasará algunos hitazos de Oasis. Afortunadamente tendremos chance de verlo completito en México, y POR ACÁ les contamos cómo pueden hacer para disfrutarlo desde la comodidad de sus hogares.