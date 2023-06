El pasado 10 de junio, muchos nos pusimos contentos por la victoria del Manchester City, pues después de un montón de tiempo, por fin se llevó la Champions League. Pero la gran mayoría nos emocionamos porque Liam Gallagher prometió que si su equipo ganaba ‘la orejona’, haría las pases con Noel y reunirían a Oasis. Sin embargo, parece que eso está muy lejos de pasar.

Y es que en los últimos años y a pesar de que no le va nada mal como solista, el exfrontman de la banda de Manchester ha hablado sobre juntarse con su hermano. Aunque eso sí, Liam Gallagher bajita la mano nos ha dicho que el villano del cuento es Noel, pues no tiene ganas de retomar a Oasis. Y una vez más, le echó la bronca a su carnal.

Liam Gallagher tocando en vivo en 2022/Foto: Getty Images

Liam Gallagher volvió a hablar sobre la reunión de Oasis

Resulta que durante una reciente entrevista con BBC Radio 2 por el lanzamiento de su álbum en vivo Knebworth 22 y de acuerdo con Far Out Magazine, Liam Gallagher le dijo al presentador Jo Whiley que le han insistido a Noel con la reunión de Oasis. Sin embargo, su hermano mayor nomás no es congruente con lo que quiere.

“A nuestro chico (Noel) le han llamado muchas veces para volver a reunir a la banda, lo que pasa es que esta vez lo quiere cuando ha sacado un álbum”, declaró Liam Gallagher al respecto. Aunque eso sí, dejó muy claro que en esta ocasión, él pondrá las términos para que vuelva a Oasis, pues considera que es lo más justo.

“Tal y como yo lo veo, no va a pasar. Yo no le llamaré y él me llamará a mí. Él separó la banda bajo sus condiciones y yo la volveré a juntar, bajo mis condiciones. Soy una persona razonable, pero soy muy buen amigo del universo y tenemos maneras de hacer que suceda porque todo se reducirá a que él me llame”.

Liam Gallagher espera que Noel le llame para reunir a Oasis/Foto: Getty Images

Sobre la separación de Oasis, Liam Gallagher admitió que fue un golpe duro cuando todo sucedió: “Todavía tengo problemas con eso, porque arrojó a su hermano menor debajo del autobús y todavía tengo facturas que pagar, al igual que todos los demás que trabajaron para (la banda)”.

Fiel a su estilo, Liam Gallagher reveló que no tiene manera de llamar a su hermano y admitió que ya no tiene su número, pero dijo que sería “encantador para mi mamá” y su familia en general si Noel se pusiera en contacto: “No me importa la banda, la banda volverá a juntarse cuando vuelva a juntarse, pero sería encantador que los hermanos hablaran”.

Noel Gallagher le aventó la bolita de la reunión de Oasis a Liam… y hasta lo llamó cobarse

Las palabras de Liam Gallagher llegan luego de que Noel le dijera a su hermano menor en una entrevista para Talksport que lo llamara si realmente quería volver a unir a Oasis. Aunque el mayor de los Gallagher fue un poco cruel, pues dejó claro que conociendo a su hermanito, jamás le va a echar un fonazo porque es un cobarde… ouch.

“Debería llamarme porque no para de hablar de ello. Uno pensaría que a estas alturas tendría algún tipo de plan, y si tiene un plan, debería hacer que alguien me llamara. Ni siquiera tiene que hablar conmigo, sé que no hablará conmigo, es un cobarde (…) La cosa con Liam es que lees estas cosas todos los días donde dice, ‘Está pasando, está pasando’, así que ilusiona a la gente de todo el mundo y luego me preguntan me preguntan al respecto y parece que estoy dejando caer un gran pie en él. Llámame, llámame, a ver qué tienes que decir”. Esta fueron las últimas palabras que le dedicó Noel Gallagher a Liam sobre la reunión de Oasis

Noel Gallagher dijo que Liam solo ilusiona a los fans, pero no han hablado sobre la reunión de Oasis/Foto: Getty Images

¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que alguno de ellos deje atrás el orgullo (y ego) para hablarle al otro y reunir a Oasis? La verdad es que como siempre, la cosa se ve complicada y medio imposible, sobre todo por las personalidades de Liam Gallagher y Noel. La esperanza es lo último que muere, y como bien lo mencionan nuestras abuelitas: “nunca digas nunca…”.