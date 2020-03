Liam Gallagher nos enseña a lavarnos las manos con 'nuevas' versiones de canciones de Oasis

Si antes del coronavirus Liam Gallagher tenía bastante tiempo libre para escribir o compartir cosas hilarantes en su cuenta de Twitter, ahora imagínense cómo está uno de sus tíos favorito del britpop en esta cuarentena. Y es que siguiendo con su necedad de reunir a Oasis a toda costa (no es queja), ahora Liam ha usado algunas versiones “nuevas” de canciones de la mítica banda para enseñarle a sus seguidores cómo lavarse las manos. ¡Genio!

A través de varios videos posteados en su cuenta del pajarito azul, el buen Liam enseñó a sus fans (o intentó hacerlo) cómo es que deben de lavarse las manos con agua y jabón en estos tiempos del coronavirus, ya que como bien sabrán esa práctica, aunque puede parecer muy sencilla, es esencial para evitar el contagio de COVID-19. No lo decimos nosotros, lo dice la OMS.

En fin, regresando al tema del menor de los hermanos Gallagher, Liam compartió una rutina de lavar las manos con ayuda de canciones conocidas de Oasis como “Wonderwall”, “Supersonic”, “Champagne Supernova”, y también una de sus creaciones como solista llamada “For What It’s Worth”, todas con unos ligeros cambios para que se entienda mejor el tema que Liam Gallagher quiere difundir a la gente. Acá se los dejamos para que los vean:

New tune WONDERWASH c’mon you know LG x pic.twitter.com/gGB1LyipB4 — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 21, 2020

Here’s another one you might know. It’s called SOAPERSONIC. If you know the words wash along LG x pic.twitter.com/pG4ZHjH5VL — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 21, 2020

Back by popular demand here’s champagne SOAPERNOVA thank you all for washing and I’ll see you down the road LG x pic.twitter.com/omk9Fr7OSk — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 21, 2020

Alriiiiiiiiiiight 1 more this is it, its a beauty I wanna dedicate this to the 1 n only Simon Aldred love you Rasta LG x pic.twitter.com/wWOuHVohXk — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 21, 2020

Cabe mencionar que este no ha sido el único momento de “Cómo hacer que el coronavirus se trate de Oasis” por parte del buen Liam, ya que hace poco el cantante inglés le propusó a su hermano Liam hacer un concierto benéfico cuando se acabe el COVID-19, con la posibilidad de poder volver después a su programación habitual, esa en donde se odian y dicen cosas uno del otro en redes sociales o cualquier otro lado.

“Escuchen enserio, mucha gente piensa que soy un hijo de p*t@ y soy un hijo de p*t@ bien parecido, pero una vez que esto se acabe (coronavirus), necesitamos reunir a Oasis para un concierto de caridad vamos Noel, luego podemos volver a nuestras increíbles carreras en solitario. Vamos, tú sabes”, escribió Liam en un tuit que muchos esperamos se haga realidad algún día.

En fin, aunque la intención de Liam fue buena, podemos decir que su técnica de lavado de manos no es la adecuada, pero al menos lo intento y eso cuenta mucho. Acá les dejamos una infografía de cómo se deben lavar sus manoplas con agua y jabón, usando alguna de las canciones de Oasis.