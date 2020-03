Sí, sabemos que en este momento estarán pensando “oh sh*t, here we go again”, pero es que los hermanos Gallagher siempre tienen algo nuevo qué contar. Como ya lo hemos visto en los últimos meses, Liam está duro y dale con que quiere que Oasis se reúna y la humanidad también , sin embargo siempre ha dicho que el único obstáculo que hay para que todo esto suceda y el sueño de muchos (nos incluimos) se cumpla es Noel.

Resulta que uno de esos tuitazos que le encanta aventarse al menor de los Gallagher, esta vez decidió dejar de lado un poco el odio que siente por un montón de cosas y pensar en algo positivo. Esta vez no se le ocurrió echarle la culpa a Noel de las desgracias de todo lo que está pasando en el mundo sino todo lo contrario, pues en esta ocasión le pidió a su hermano mayor que reúnan a Oasis para un show benéfico.

Esto no es broma. Tal cual en el tweet Liam Gallagher escribió lo siguiente: “Escuchen enserio, mucha gente piensa que soy un hijo de p*t@ y soy un hijo de p*t@ bien parecido, pero una vez que esto se acabe (coronavirus), necesitamos reunir a Oasis para un concierto de caridad vamos Noel”.

Y para que no piense que su deseo es que la legendaria banda de Manchester permanezca unida para siempre aunque en el fondo sí lo quiere le dijo que no había bronca, que después de esa presentación cada quien podía volver por su camino y así continuar con sus proyectos solistas: “luego podemos volver a nuestras increíbles carreras en solitario. Vamos, tú sabes”.

Les dejamos el tuitazo de Liam a continuación:

Listen seriously a lot of people think I’m a cunt and I am a good looking cunt but once this is put to bed we need to get oasis back for a 1 of gig rite for charity c’mon Noel we can then go back to our amazing solo careers c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2020