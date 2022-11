Si hay un artista que está revolucionando de mil maneras la escena del hip-hop, ese mero debe ser Lil Nas X. Y es que debemos decirlo: no es fácil convertirse en un ídolo de multitudes así de repente, ni siquiera en la era de las redes sociales donde vemos que una rola viral levanta carreras de la noche a la mañana.

Hay que tener flow, carisma, convicción y un concepto importante detrás para no caer en lo genérico, por decir lo menos. Pues bien, el rapero detrás de “Old Town Road” ha demostrado en relativamente pocos años de carrera que es uno de esos artistas que quiere cambiar la movida y dejar un sello propio.

Foto: Getty Images

En ese sentido, no cabe duda que su singular combinación de rap, trap, pop, country y mil estilos más, lo hacen uno de los exponentes del hip-hop más versátiles del momento. Y por supuesto, todo este legado que comienza a cimentar, también adquiere una dimensión importante en el entendido de su lugar como un modelo a seguir para la comunidad LGBT+, destacándose como uno de los pocos exponentes queer que hay dentro dentro de la escena urbana internacional.

No por nada otras figuras como Miley Cyrus, Jack Harlow, Doja Cat o incluso el legendario Elton John formaron parte de sus colaboradores en su disco debut, Montero, que se llevó varias nominaciones al Grammy en este 2022.

Lil Nas X. Foto: Getty Images

Toda esa esencia, además, la traduce en sus shows en directo, enérgicas y poderosas en cada oportunidad. Seguro que a más de uno le gustaría ver a Lil Nas X en vivo (más ahora que viene al Corona Capital 2022), así que acá les traemos a una probadita con algunas de sus presentaciones más geniales para que vean la fiestota que son sus conciertos.

Lil Nas X en los Grammys del 2022

Para la entrega de los Grammy 2022 que tuvo lugar en abril, Lil Nas X no solo fue uno de los artistas que fue nominado para varias categorías (incluidas Grabación del Año y Disco del Año), también fue uno de los que se encargó de ponerle buena vibra a la ceremonia con una presentación bastante completa.

Vestuarios espectaculares, escenografía llamativa, coreografías intensas… en fin, una fiesta total. Además, pudimos ver en vivo a dos de los raperos más populares del momento, pues Jack Harlow le entró al quite para interpretar junto a Lil el tema “Industry Baby”. Muy buena presentación.

Rompiéndola en el Austin City Limits

Podríamos decir que el 2022 fue el año de la consolidación total de Lil Nas X como un acto de primer nivel. Una vez que ls crítica elogió generalmente el disco Montero, el rapero empezó su tour llegando a algunas de las tarimas más importantes del mundo en cuanto a festivales, como el Austin City Limits de este año.

Con aproximadamente una hora de show, el oriundo de Georgia mostró que trae una producción destacada detrás. Por ahí, se nota que para algunas canciones utiliza instrumentación en vivo (cosa que no es muy común en el hip-hop de hoy en día), además de que se da su tiempo para echar algunos interludios, cambios de vestuario, montaje de escenografía y más.

Para este show, se aventó un set donde además presentó referencias de rolas de Missy Elliot, Beyoncé, Black Eyed Peas y más artistas que son influencias innegables dentro de su trabajo.

También puedes leer: Te explicamos el éxito de Lil Nas X y por qué está en la cima de la industria musical

Lil Nas X se convirtió en el mero mero de ‘League Of Legends’ por un momento

Una vez que te llaman para entrarle a la industria de los videojuegos desde la música, entonces sabes que tu carrera está subiendo a niveles inesperados. Y bueno, así le pasó a Lil Nas X cuando Riot Games lo solicitó para una colaboración épica para la que el artista se convirtió en ‘Lil Nas Executive’.

El rapero y la desarrolladora de videojuegos se juntaron para armar “Star Walkin'”, que fue la canción oficial del Campeonato Mundial de League Of Legends de este 2022 (torneo conocido también como ‘Worlds’ así nomás).

Y como no podía ser de otra manera, ‘Montero’ fue el artista principal de la ceremonia inaugural del torneo. La presentación fue tan emocionante y épica como la canción misma.

Montero egipcio desde los BET Awards

Como les decíamos antes, Lil Nas X brilla en la industria actual no solo por su hip-hop que rompe estereotipos, sino también por su estatus como un ídolo para juventud de la comunidad LGBT+ afrodescendiente.

Su concepto artístico ha sido elogiado por la reconocida cadena televisiva BET, que desde hace ya unas décadas busca enaltecer el talento de los artistas afrodescendientes en todos los ámbitos del entretenimiento. Y así, ‘Montero’ formó parte de los cantantes que se presentó en los BET Awards del 2021.

Para esta ocasión especial, el rapero aventó la casa por la ventana con una espectacular puesta en escena con temática del antiguo Egipto. Y en lo que respecta a su performance individual, “Montero (Call Me By Your Name)” destacó por la presencia poderosa de Lil en la voz y el baile. Puro fuego con el apasionado beso del final.

“Old Town Road” ft Diplo, Billy Ray Cyrus, BTS y más

Tal vez los Grammys ya no sean una premiación que despierte tanta expectativa en el público (es justo decirlo). Pero si hay algo que todavía hace que valga la pena verlos, son las actuaciones en vivo que se arman año con año.

En la entrega del 2020, justo cuando ya empezaba a ganar mayor notoriedad, Lil Nas X se presentó tocando “Old Town Road” y “Rodeo”… pero lo hizo con puro peso pesado de la industria como invitados. Y así pudimos ver a BTS, Diplo, Billy Ray Cyrus y al legendario rapero Nas (de quien Lil toma su nombre como homenaje) en un mismo escenario.

Una de las mejores presentaciones de esa noche, sin duda.