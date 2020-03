Y porque nadie lo pidió… Lindsay Lohan anunció su regreso a la música

Quizá todos recordemos a Lindsay Lohan por ser una de las estrellas juveniles más importantes de su época, pues estamos seguros de que la mayoría vio algunas películas protagonizadas como Juego de Gemelas o Chicas Pesadas, sin embargo en los últimos años se ha mantenido fuera del radar por diversas polémicas alrededor de su vida privada. En algún punto de su carrera decidió que quería ser como grandes figuras del calibre de Marilyn Monroe, así que comenzó a grabar sus propias canciones.

En 2004 estrenó su primer disco, Speak, el cual traía verdaderas joyas como “Over” o “First” –que apareció en Herbie: Fully Loaded–, pero quizá la rola que todo el mundo recuerda de aquel álbum es “Rumors”, que nos dejó muy claro por donde quería llevar su carrera musical, intentando entrarle de lleno al pop. A pesar de ser su primer disco, las críticas no estuvieron nada mal, pues algunos estaban confiados en que –así como cuando te sentías emo– solo era una faceta, pero Lindsay iba en serio con eso de la cantada.

Un año más tarde, Lindsay Lohan estrenó su segundo álbum de estudio, A Little More Personal (Raw), donde vienen las rolas más personales de su fugaz carrera como cantante. De este disco recordamos algunos sencillos como “Confessions Of A Broken Heart (Daughter To Father)”, “I Want You Tu Want Me” y “Edge of Seventeen”, pero a pesar que vendió varias copias y lo presentó en shows como el de Ellen DeGeneres, la verdad es que no la armó y se bajó un rato del barco musical.

Pero ahora sí que ha sorprendido al mundo, pues 12 años después del lanzamiento de su último disco y de plano no saber nada de ella, la actriz ha decidido que 2020 es el año ideal para retomar esa faceta en su vida y sí, esto no es ninguna broma. A través de sus redes sociales, Lindsay Lohan anunció con un video bastante misterioso que próximamente estrenaría música nueva, aunque no dijo si solo se trataba de un sencillo o un disco completo, y la verdad es que no sabemos qué pensar…

Por supuesto que el internet reaccionó ante el esperado regreso de Lindsay Lohan a la música, y como toda situación polémica hubo dos caras en la moneda. En una parte estuvieron los que aplaudieron que vuelva al pop y que incluso sería la salvadora del año tan caótico que estamos viviendo, otros un tanto más sensatos cuestionaron su retorno a los escenarios diciendo que el mundo ya había sufrido suficiente, jiar jiar, qué manchados.

Pero mejor no les contamos, chequen a continuación ustedes mismos las mejores reacciones de las redes sociales al anuncio de Lindsay Lohan:

“Rumors” es una joyita, espero que el regreso de Lindsay Lohan sea bueno. That’s so fetch! 🤟🏼✨ pic.twitter.com/aHd9rfDbGh — Flawless ✨ (@_DaveOrtega) March 31, 2020

No creen q el mundo ya sufrió demasiado y todavía Lindsay Lohan saca una canción ? 😣 #LINDSAYLOHAN pic.twitter.com/GVH50o3zLk — Charlotte (@charlottervert) March 31, 2020

Lindsay Lohan saliendo a la vida pública para anunciar su regreso musical. pic.twitter.com/PAbjO8l1bH — Paco Mota (@Pac0Mota) March 31, 2020

El regreso de lindsay lohan no es algo que espera del 2020 pero lo acepto por que de las 200 noticias que hay al día esta ha sido la mejor de todas — asdkjdha (@alexysadame) March 31, 2020

El regreso de lindsay lohan no es algo que espera del 2020 pero lo acepto por que de las 200 noticias que hay al día esta ha sido la mejor de todas — asdkjdha (@alexysadame) March 31, 2020

Nos quitaron al Osito Bimbo y nos regresaron a Lindsay Lohan. Quién realizó trato tan feo para la humanidad. — HAS (@Mrcamello) March 31, 2020

Entrando a las tendencias viendo que Lindsay Lohan vuelve para detener el apocalipsis pic.twitter.com/SAc3KGAVEn — Jo (@jozhaiiz) March 31, 2020

Si tu adolescencia estuvo marcada por este álbum de Lindsay Lohan, eres de la población en riesgo pic.twitter.com/vnIBrziHdd — Cassandra (@Cebrish) March 31, 2020

LINDSAY LOHAN VA A SACR NUEVA MÚSICA!!!! No es un simulacro!!!! Go bitch! Destroy us! pic.twitter.com/vIb8bylqNn — Røb ♕ Cadena (@Rob_Cadena) March 31, 2020