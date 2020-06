Linkin Park entró en receso después de que Chester Bennington se quitara la vida en 2017. Desde entonces la banda californiana se mantenido en las sombras bajo un perfil casi inexistente hasta este año. En buenas noticias para los fans de la banda de rap metal se reveló que todavía tienen material inédito con el ex líder Bennington.

Durante este periodo de inactividad como Linkin Park, el co-vocalista Mike Shinoda lanzó su álbum debut como solista Post Traumatic mientras que el antiguo grupo de Bennington, Gray Daze se armó un disco que saldrá más tarde esta semana.

En abril pasado el bajista de Linkin Park, Dave “Phoenix” Farrell, declaró lo que todos sus fanáticos estaban esperando escuchar. Dijo que Linkin Park ya había comenzado a trabajar en su nuevo material antes de la crisis del coronavirus. Pero ahora Shinoda ha hecho lo suyo.

Durante una transmisión de Twitch, el multiinstrumentista confesó que la banda tiene una canción inédita con Bennington en el escondite. Al compartir la noticia habló sobre una canción llamada “Friendly Fire” que se suponía que debía aparecer en el álbum de 2017 de Linkin Park One More Light.

“Había una canción, una canción de ‘One More Light'”, dijo Shinoda. “Mezclamos más (canciones) que (están en) el álbum terminado y mezclamos un par (de) otras canciones solo para ver si una de ellas haría el corte o lo que sea. (O) Si pudiéramos usarlo para un lado B y era ‘Friendly Fire'”.

Después de compartir que la canción fue coescrita por el colaborador de One More Light Jon Green, Shinoda agregó: “Todavía me encanta esa canción. ¿Eso está en alguna parte? ¿Lanzamos “Friendly Fire” en algún momento? No lo hicimos, ¿verdad?”.

Obviamente todos los fans que estaban escuchando su transmisión le preguntaron si la canción inédita se publicaría en algún momento por lo que llevó a Shinoda a dar la respuesta más triste que todos pudieron escuchar: “Para tu información literalmente tendrás que esperar años para escuchar esa canción”, honesto pero vaya que dolió.

Ahora en lo que esperamos estos “años” y el nuevo disco de Linkin Park, les dejamos un clásico de Bennington porque nunca es un mal día para recordar sus años de gloria en el escenario.