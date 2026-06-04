Lo que necesitas saber: Little Jesus arrancó su residencia en el Lunario del Auditorio Nacional para celebrar diez años de 'Río Salvaje'. Te contamos cómo se puso.

Little Jesus arrancó su residencia en el Lunario del Auditorio Nacional para celebrar la primera década de vida de Río Salvaje, un álbum que no solo marcó un salto definitivo en su carrera, sino que anoche nos reiteró por qué es una pieza clave del soundtrack del indie nacional de la década pasada. Y vaya que la banda capitalina decidió tirar la casa por la ventana para este aniversario.

Sant liderando a la LJ en los 10 años del ‘Río Salvaje’. Foto: César Vicuña / OCESA.

Little Jesus arrancó la primera de 5 noches de recuerdos y fiesta

‘Río Salvaje’ cumplió 10 años y celebramos junto a la LJ

La promesa de la noche era clara: tocar el disco de principio a fin. Aún cumpliendo con lo esperado, se aventaron 23 canciones de corrido. La banda no se limitó a hacer un simple repaso de estudio. Aprovecharon la excusa para alargar varias rolas y explorar de lleno su faceta más electrónica, convirtiendo himnos como “Nuevos Amigos” y “La Luna” en puros trancazos dance.

Santi, convertido ya en un frontman cercano y sincero, abrió los festejos: “Felices diez años al Río Salvaje”, mencionó justo antes de que el público, en un detallazo totalmente espontáneo, le cantara “Las Mañanitas” al disco. “Este disco nos cambió la vida. Bueno, ustedes nos cambiaron la vida. Gracias”, remató el vocalista, marcando el tono emocional de esta noche.

Girl Ultra fue una de las invitadas de la primera noche de la residencia en el Lunario. Foto: César Vicuña / OCESA.

“Nuevos Amigos” no sonaba desde 2017, y la rola que da nombre al disco llevaba una década guardada, por lo que la emoción de los más fans se sintió en estas rolitas que son atípicas en los setlists de la banda. Las 10 rolas sonaron muy bien, y nos enterneció que Santi dijo que llevaban tanto sin tocar “Golden Choice” que se le olvidó el solo. Algo humano y curioso que le dió un tono de festejo a la noche.

La conexión entre el escenario y la pista llegó a otro de sus puntos más altos durante “TQM”. Ante la falta de Ximena Sariñana y Elsa y Elmar, el público se adueñó del micrófono y cantó completitas las partes de ambas artistas, todo en medio de gritos divertidos que reclamaban: “¿Dónde está Ximena?”.

Por si fuera poco, y por primera vez en vivo, unieron el cierre distorsionado de “TQM” directamente con el hipnótico inicio de “Tierra Llamando a Sant”.

El Lunario como el recinto ideal para este festejo

El Lunario, un recinto que los vio despegar en 2015, sirvió como el punto de encuentro perfecto para una reunión íntima con fans que gritaron y sudaron cada uno de los versos. Era una experiencia de club, como cuándo en sus inicios los vimos en El Imperial o, más recientemente, en el House of Vans. Y pensar que ya llenaron un Palacio de los Deportes el año pasado.

Ahí mismo confirmaron lo que muchos esperábamos: las cinco noches de esta semana sold out no serán iguales. Prometieron setlists distintos, rarezas, lados b y palomazos únicos. Para inaugurar esta serie de shows, la banda invitó al escenario a Girl Ultra (para “Fuera de Lugar” y “Punk”) y a Sanje (panderos en “La Luna” y un cover a “Close to Me” de The Cure”). Como bien lo justificó Santi con una sonrisa: “¿Por qué no?”.

Además del disco festejado completo, la LJ nos regalo 13 rolitas surtidas. Foto: César Vicuña / OCESA.

Little Jesus nos regaló un setlist raro, para celebrar todo lo que hay más allá del ‘Río Salvaje’

Tras el disco, el encore paseó por lo más nuevo de Little Jesus y algunos de sus clásicos. Ante un Lunario repleto, se echaron 13 rolas más, inclusive diciéndole a la gente que les escribiera al Instagram la rola que querían escuchar: “Antes no lo veía, pero ahora sí”, dijo Santi sobre la red social.

Entre muchísimos gritos pidiendo rolas, triunfaron favoritas de los fans, como “Gracias por Nada”, “Copa del Mundo” y un regalazo para los fans más clavados como cerradora: la joyita oculta “Jóvenes”.

Little Jesus en el cierre de la primera de cinco noches agotadas en una residencia en el Lunario. Foto: César Vicuña / OCESA.

Setlist:

Nuevos amigos

La magia

Mala onda

Niña bien

La luna

Golden Choice

Trágame Tierra

Nuevo México

Río salvaje

TQM



Tierra llamando a Sant

Los años maravillosos

Fuera de lugar (con Girl Ultra)

Punk (Girl Ultra cover) (con Girl Ultra)

La historia sin fin

Una playa en Nayarit

Close to Me (con Sanje) (The Cure cover)

Quiero más/Será mejor

Químicos

Gracias por nada

Azul

Copa del Mundo

Jóvenes