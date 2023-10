Lo que necesitas saber: Se celebró la primera edición del Festivalito 2023 en Campo Marte y acá te contamos qué estuvo chido y lo que pudo ser mejor.

En México hay muchas opciones de festivales de música, cultura y deportes para cavos y adultos, pero estarán ustedes de acuerdo que sí faltan opciones de este tipo para niños. Por eso, más de uno se emocionó con la llegada de Festivalito, un festival para niños que ofrecía conciertos, talleres, teatro, cine, juegos y hasta clases de skate.

En Sopitas.com nos lanzamos a ver qué onda con este festival dirigido para niños, y aquí les diremos qué tal se puso el ambiente de Festivalito 2023, además de lo bueno y no tan bueno del festival.

Lo que rifó de Festivalito 2023

Variedad de actividades para niños

Desde obras de teatro hasta karaoke, los niños tenían muchas opciones para entretenerse, divertirse y aprender. Había una zona de juegos para los más pequeños, carpa de taller de música, carpa con talleres como magia, ciencia y máscaras, carpas con sensoramas y una carpa de artes escénicas en la cual se mostraban obras de teatro y cuentacuentos.

En el escenario principal hubo varias sesiones de karaoke para que los niños y sus padres subieran a cantar sus canciones favoritas, esta fue una de las actividades más divertidas del fin de semana. También había un par de activaciones por parte de los patrocinadores en los que los niños podían llevarse un giveaway como frisbee, pelota o hasta un cojín.

Las bandas pusieron a toda la familia a rockear

Lo que más nos gustó del Festivalito fueron las presentaciones de las diferentes bandas, porque todas se rifaron y prendieron al público, sobre todos a los más pequeños. Los Patita de Perro y Heavysaurios estuvieron tanto sábado como domingo, mientras que otras bandas como Yucatán A Go Go y Los Amos del Recreo se presentaron en uno de los dos días. Y también, hubo nuevas propuestas como Qué te importa, una banda de niños y niñas de los 8 a 12 años quienes tuvieron la oportunidad de echar los guitarrazos en este festival.

El domingo, Yucatán A Go Go y Los Patita de Perro tuvieron a todos bailando desde que comenzaron a tocar, además de que ambas bandas compartieron el escenario con varios niños y niñas que estaban felices de subirse con las bandas. Heavysaurios cerró ambos días el evento y tampoco decepcionaron, tocando temas propios y algunos covers de hits como “Eye of the Tiger” que nos trajeron nostalgia a los grandes y prendían a los pequeños.

Lo que no rifó de Festivalito 2023

El espacio era reducido

Para un evento de esta magnitud se necesitaba un área súper amplia, pero acá, si bien se podía caminar libremente, sí se sintió muy chica tanto la zona general del evento como las áreas de cada actividad. Un ejemplo fue la zona de juegos, en la que hasta 6 niños se juntaban para intentar participar en una actividad diseñada para 1 o 2, lo cual provocó un par de empujones entre ellos.

Otra de las desventajas de tener espacios reducidos se notaba en las carpas de talleres o artes escénicas, pues los niños tenían que hacer filas algo largas para entrar o en algunos casos, como en las obras de teatro o cuentacuentos, no se escuchaba bien a los actores por el ruido de los conciertos que estaban a unos cuantos metros. La falta de espacio también derivó en que hubiera pocos lugares con sombra, aunque el clima se puso chido y no se sufrió en ese aspecto.

Faltaron algunas actividades

La propuesta de actividades para los chiquitos se veía chida, pero ya en el lugar sí se quedó corta. Algunos de los talleres que aparecían en el cartel no estuvieron (o no los pudimos encontrar) y la pared de escalar tampoco llegó. Si se hubieran incluido un par de carpas más o algunas clases adicionales de skate o parkour, hubiera estado más chido tanto para padres como para hijos.

Los costos eran elevados

Para poder comprar comida primero tenías que ir al mini banco a comprar billetes estilo kermés, y si pagabas con tarjeta se te cobraba una comisión adicional del 4%, esto no nos había tocado en ningún otro festival. Además, no hubo reembolsos por los billetes que te sobraran, así que tenías que gastarte lo que te haya quedado al final.

Lo que definitivamente se debe mejorar es la hidratación, pues también a diferencia de otros festivales, acá no había puntos de hidratación y tenías que comprar agua, ya fuera una botella de 330 ml por $50 o un vaso de agua de sabor por $100.

¿Anduviste en Festivalito 2023? Nos consta que los niños se la pasaron súper rifado, sobre todo en los conciertos. Si bien estuvo divertido en general, hay varias cosas que mejorar para que Festivalito logre ser un evento esperado tanto por los pequeños como por sus padres cada año.

