Menos mal: Chicago confirma que no hubo contagios masivos de COVID en Lollapalooza

No lo vamos a negar, nos emociona saber que regresaron los conciertos y festivales en gran parte del mundo. Sin embargo, más allá de ponernos contentos a todos los que nos encanta la música, también existe cierta incertidumbre, sobre todo porque la idea de estar junto a miles de desconocidos puede causar ansiedad. Pero contra todo pronóstico, algunos eventos ya se llevaron a cabo con “normalidad”, como el caso de Lollapalooza 2021.

Antes de que los asistentes llegaran al Grant Park de Chicago para ver a bandas y artistas como Foo Fighters, Post Malone, Miley Cyrus, Limp Bizkit y más, los organizadores de este festival –uno de los más importantes del mundo–, publicaron una lista con las medidas de seguridad y prevención que las personas debían seguir para entrar y disfrutar de esta enorme experiencia. Pero de cualquier manera y debido al tamaño del evento, se encendieron los focos rojos.

Hasta el momento, no hay contagios masivos de Lollapalooza

Pero tranquilos, que aquellos que estuvieron en Lollapalooza 2021 pueden estar tranquilos, ya que no hubo contagios masivos durante el fin de semana del 29 de julio al 1 de agosto. De acuerdo con Billboard, la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH por sus siglas en inglés?, Allison Arwady, publicó en redes sociales el informe del seguimiento que hicieron a la situación del festival y las cosas “pintan bien”.

“Ya han pasado 14 días desde el primer día de Lolla y seguimos investigando los casos de COVID. No ha habido hallazgos inesperados en este punto y no hay evidencia en este momento de un evento de ‘supercontagio’ o un impacto sustancial en la epidemiología de COVID-19 de Chicago”, declaro Arwady. Sin duda, esta es una buena noticia para todos los que quieren volver a los conciertos pero hay una clave en todo esto: la vacunación.

Sí hay casos confirmados, pero nada grave

Según la misma fuente, Lollapalooza confirmó la semana pasada que el 90% de sus asistentes –unas 385 mil personas sin incluir al staff, el personal, los artistas y sus equipos a lo largo de cuatro días– estaban vacunados. De esos mismos vacunados, solo el 0,0004% ha dado positivo a coronavirus, según el CDPH, confirmando una vez más que es necesario tener la vacunación completa para estar seguros en una multitud ojo aquí, antvacunas .

De los que asistieron al Lolla sin vacunar –a los que se les pidió una prueba de COVID-19 negativa desde al menos 72 horas antes del festival para poder entrar, además de tener que usar todo el tiempo cubrebocas–, el 0,0016% ha informado de que ha dado positivo. El CDPH también informó que hasta el miércoles 11 de agosto, no se han reportado hospitalizaciones o muertes relacionadas con esos casos… ¿cómo la ven?

Por fortuna las cosas con el control de la pandemia en Chicago no se salieron de control gracias a Lolllapalooza 2021. Eso sí, no hubo contagios masivos de coronavirus pero sí se supo que muchos aprovecharon que desde enero de 2020 en este estado la marihuana recreativa es legal, para entrarle duro y sabroso durante todo el fin de semana del festival (ACÁ les contamos qué onda). Así que ya lo saben, aunque no esté en sus planes ir a conciertos, es importante que se vacunen contra el coronavirus.