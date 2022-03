¿Qué significan las tres versiones de Lorde en su video musical de “Secrets From a Girl”?

Y ustedes, ¿qué le dirían a su ‘yo del pasado’ teniendo la perspectiva de lo que les ha ocurrido en la vida? Sí, lo sabemos: es una pregunta bastante existencialista que nos pone a pensar en un montón de posibilidades e incluso, sería complicado formular una respuesta concreta… pero no para Lorde.

La cantante neozelandesa volvió a las tendencias en redes sociales este 22 de marzo luego de que se estrenara el video oficial de su canción “Secrets From a Girl (Who’s Seen it All)”, donde precisamente nos ofrece un tipo de mensaje sobre la reconciliación con uno mismo. Por acá les explicamos qué onda.

Lorde estrenó el video de “Secrets From a Girl”

Una de las artistas que esperábamos con mucha emoción en su regreso era Lorde, quien luego de cuatro años de ausencia regresó a las andadas con su disco Solar Power lanzado en agosto del 2021 (POR ACÁ nuestra reseña). El sonido del nuevo álbum resultó en un cambio algo drástico de sus anteriores producciones, algo que dividió la opinión entre los fanáticos más acérrimos.

Te puede gustar o de plano no en resumidas cuentas, pero lo que no podemos poner en tela de juicio es que hay mensajes importantes a resaltar en varios de los tracks. En este caso, nos referimos a la ya mencionada “Secrets From a Girl (Who’s Seen it All)”, de la cuál se caba de estrenar el video oficial este martes 23 de marzo.

En el clip, podemos ver a la cantante regresando al mismo paisaje playero que hemos visto a lo largo de los videos oficiales de este material discográfico… solo que en esta oportunidad hay algo bastante peculiar pues podemos ver tres versiones de ella misma: una en un traje rojo, otra en un vestido blanco con larga melena rizada y la última con sombrero y vestimenta relacionada con el concepto del disco más reciente. Échenle ojo acá:

El significado del video y la letra

“No podía esperar a cumplir quince… Entonces parpadeas y han pasado diez años… Tus sueños y visiones interiores, todas tus ambiciones místicas no te defraudarán“. Estos son solo algunos de los versos de la canción de Lorde de la que hablamos ahora. Y bueno, en ese sentido, el significado parece bastante claro; es una especie de carta de amor en la que la artista le habla a su ‘yo del pasado’, explicándole que habrá tropiezos y momentos agradables, pero que básicamente las cosas no son tan malas.

Detrás de esa lírica, hay bastantes detalles significativos. Por ejemplo, “Secrets From a Girl” tiene una influencia bastante marcada de “Ribs”, otra de las grandes canciones de la neozelandesa lanzada en 2013 en Pure Heroine cuando ella solo tenía 16 años. “Estaba escuchando ‘Ribs’, que es un poco raro de mi parte, pero lo estaba haciendo y solo pensaba en quién era yo en ese momento de la vida… Estaba tan preocupada por lo que vendría y por crecer y había tantas cosas que no sabía“, contó la cantante en una serie de declaraciones recogidas por The Ringer tras el lanzamiento de Solar Power.

¿Que hizo entonces? Bueno, tomó un par de acordes de “Ribs”, los invirtió y comenzó a crear “Secrets From a Girl”. Pero no solo eso ya que Lorde también aprovechó para escribir una letra llena de perspectiva a manera de respuesta dirigida hacia ella misma en su etapa adolescente; esa chica llena de incertidumbre que estaba explotando como una de las artistas jóvenes más sobresalientes del momento.

“Esta soy yo en el futuro respondiéndole a ella diciendo ‘Todo va a estar bien’”, mencionó la compositora sobre su nueva canción. Y tiene todo el sentido ya que en el video, la versión de Lorde del vestido blanco y melena rizada es una clara alusión a su etapa en Pure Heroine cuando llegó al estrellato con el sencillo “Royals”. Por otro lado, su versión del vestido rojo es ella en la era de Melodrama, ya que hay una parte del clip donde la vemos recreando la portada de ese disco (segundo 0:10, con ella recostada sobre una almohada y una sábana).

La versión de ella misma de Solar Power (con el sombrero y la vestimenta florida) aparece como su encarnación más madura y centrada, sirviendo de respaldo para las otras dos Lordes más jóvenes. A continuación, les dejamos una captura de pantalla de la secuencia que ejemplifica todo este mensaje sobre la reflexión con uno mismo y su pasado. Gran concepto, sin duda: