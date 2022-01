Los músicos son algunos de los artistas más importantes del mundo moderno. Son poetas, son historiadores, son los creadores del soundtrack de millones de vidas. Son algunos de los principales intérpretes de los sentimientos y las emociones causadas por las experiencias de estar en este mundo. Y justo así como nos hacen vivir y experimentar con su música, las historias que los llevaron a ser los más grandes son igual de emocionantes que sus canciones.

Muchos pensarán que escribir canciones y escribir un libro son artes que viven en diferentes mundos. Que son animales salvajes de diferentes especies que requieren de años para poderse domar. Y sí, probablemente tengan razón. Pero hay ciertos músicos que el arte de la escritura lo tienen tan fijado en su ADN que lo hacen parecer igual. Que sus libros autobiográficos son tan buenos como las canciones que los llevaron a recorrer el mundo entero.

Las siguientes autobiografías reflejan toda la creatividad, el movimiento y el drama humano que esperarías de las vidas impulsadas por la música, la forma de arte más visceral. Sí, tal vez algunas de ellas ocasionalmente caen en el cliché del músico que se idealiza, pero tengan por seguro que todo se ve redimido en el cuidado que sus autores han tomado para compartir algo verdadero sobre ellos y su trabajo.

Por eso, estos libros autobiográficos que les vamos a compartir, son un regalo que todo melómano debería leer cuando menos alguna vez.

Los 10 mejores libros autobiográficos del mundo de la música

‘Just Kids’ por Patti Smith

“La madrina del punk” escribió lo que es considerada una de las mejores autobiografías jamás hechas. La cantante y poeta plasmó en su libro Just Kids la historia de su insaciable apetito por el arte, la experiencia, la escritura y la poesía. Narra el relato de la amistad de Smith con el fotógrafo Robert Mapplethorpe en el Nueva York de los 70.

Es descrita como exuberante y romántica. Se aferra al dolor y al tiempo. Las memorias de Smith hacen un homenaje a su viejo amigo y a ese Nueva York que poco a poco se desvanece en un mito.

Patti Smith es posiblemente una de las mujeres más importantes en la historia de la música y tiene su lugar como una de las grandes poetas del siglo XX con sus constantes estudios de Rimbaud y su vida en la escena Beat con Allen Ginsberg.

‘Cash’ por Johnny Cash

Una autobiografía brillantemente escrita por una de las personas más importantes que jamás haya cantado en el country. En este clásico del género, Cash recuerda una larga carrera con humildad y gratitud, y escribe con franqueza sobre sus adicciones, fracasos, amores y decepciones en el camino a la grandeza.

Aquí encontraremos desde sus primeros días, pasando por las historias esperadas de Elvis hasta Sun Records. Historias que después de la última página te dejan con la alentadora impresión de que, aunque el Hombre de Negro era una leyenda única, nunca pensó en sí mismo como alguien más grande que la vida.

‘Many Years From Now” por Paul McCartney y Barry Miles

Si alguien tiene una historia que contar para los libros de historia de la música mundial, ese es Paul McCartney. El ex Beatle es, sin duda, uno de los músicos más importantes del siglo XX y como ya bien sabemos, tiene una gran reputación como letrista. Many Years From Now es un extraño híbrido de libro; se autodenomina como una biografía, pero el escritor Barry Miles pasa la mayor parte de sus párrafos creando las anécdotas fascinantes de Paul.

Este libro cubre artículos, entrevistas y mucho más en la evidencia para producir el caso de que Paul McCartney puede ser una de las personas más importantes en la historia británica. Por lo tanto, funciona como lo más cercano que es probable que se interponga en el camino de una autobiografía completa de uno de los Beatles.

Y vale la pena leerlo. McCartney y Miles nos llevan a un viaje inolvidable a través del desarrollo social y artístico de la banda, que detalla la composición de las mejores canciones del equipo Lennon/McCartney y proporciona muchos detalles fascinantes sobre la vida durante la tormenta que fue en la década de 1960.

‘Chronicles: Volume One’ por Bob Dylan

Las crónicas de Bob Dylan son, por turnos, tan elocuentes, nostálgicas, enojadas, poco confiables, inspiradoras, evasivas, dulces y profundas como él mismo. Su libro evoca imágenes de Greenwich Village a principios de los años 60 y cómo comenzó realmente su carrera. Habla de cómo conocer a Suze Rotolo, Joan Baez e incluso trabajar en el escenario una o dos veces lo cambiaron.

Los libros que menciona que leyó, las canciones que menciona que escribió y más pedazos que lo formaron, son algunas de las cosas que Dylan comprarte por aquí. Normalmente llamado la “Voz de una Generación”, o el “Dios de la Gente”, Bob Dylan no es un hombre para ser tomado a la ligera, y en Chronicles lo deja muy claro.

‘I Put a Spell on You’ por Nina Simone

Esta no sería una lista completa sin la talentosísima Nina Simone. La “Sacerdotisa del Soul”… No te ganas ese apodo sin fundamentos que respalden tu aportación al género y a la música en general. Nina Simone, además de ser la cantante que ya todos conocemos, también es una figura del activismo durante la era de los Derechos Civiles de los años 60 y es básicamente la cantante afroamericana de libertad por excelencia de esa época. Todas estas historias se plasman en I Put a Spell on You de una forma tan poética que no dejará descansar tu vista.

Su voz, su mirada y su música atemporal es algo para ser venerada en la historia de la música. Sus canciones memorables se han convertido en iconos culturales por derecho propio, ya que su voz y su sonido es tan poderoso que una vez que lo escuchas, no podrás olvidarlo.

‘Starting at Zero’ por Jimi Hendrix

Si quieres mirar dentro de la mente de un genio, Starting at Zero es para ti. Todo el libro nos ofrece una mirada dentro de la mente de una de las mejores leyendas del rock. Te muestra cómo escribió realmente y por qué escribió en a final de cuentas. Te pasea por sus motivos y deseos. Habla de sus canciones, sus letras, y sonidos perfectamente sincronizados. Este libro te muestra exactamente cómo lo hizo. Starting at Zero es un libro muy especial y disfrutable, uno que todo fan de Hendrix, sin importar el nivel, debe leer.

‘Journals’ por Kurt Cobain

Journals de Kurt Cobain los tienes que leer por lo menos una vez en tu vida. Y no necesariamente porque sean los mejores escritos jamás redactados. Sino porque se trata entender desde su visión de vida a uno de los hombres más importantes e interesantes del rock/grunge. Sus diarios te dan una nueva visión del hombre que una vez fue visto como la imagen del adolescente enojado.

Aquí te podrás dar cuenta que era divertido, a veces cínico y muy inteligente. Leer estos diarios realmente cambia tu punto de vista sobre Cobain. La joya que desempolvan estos diarios es que te dan una nueva visión del hombre que creó y casi se lleva con él un movimiento musical.

‘I, Me, Mine’ por George Harrison

Al parecer el Beatle más callado tiene mucho más que contar de lo que te puedas imaginar. George Harrison tiene una de las historias más interesantes que cualquier músico en cualquier parte del mundo.

Desde sus identificables y mundanos comienzos en la música hasta los comienzos de Los Beatles y sus sentimientos durante sus años siendo la misma Beatlemanía. Luego Harrison nos lleva por un pasaje más individual, pasando por su amor hacia la India y lo que aprendió allí, su amor por la espiritualidad y su uso excesivo de varios aspectos de la religión hindú en su propia carrera en solitario.

George es un Beatle que se ganó la admiración y el respeto del mundo aún teniendo a McCartey y a Lennon como las principales caras de su trabajo. Aun así, su timidez, su templanza, y su increíble inteligencia, hicieron que lo vieran siempre como alguien que estaba a lado de sus compañeros y no atrás de ellos. Hay algo sorprendente en él y este libro te dirá exactamente qué es.

‘The Godfather of Soul: The Autobiography’ por James Brown

¿Qué podemos decir de James Brown? Probablemente es uno de los más grandes cantantes, músicos, bailarines y –cómo te darás cuenta en The Godfather of Soul– escritores que jamás hayan existido.

Era ese estandarte de inspiración y aspiración que cualquier músico desea ser. Su arte inspiró a mentes brillantes como Michael Jackson y Prince. Su estilo ha sido imitado y ha migrado a casi todos los rincones de la música que escuchamos hoy.

Ni siquiera en la cárcel, su voz y su ímpetu pudieron ser frenados, y en The Godfather of Soul, te quedará claro el porqué.

‘Lady Sings the Blues’ por Billie Holiday

Lady Day, es considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes del jazz. Aún siendo la mujer que conquisto y perfeccionó el blues y que cantó soul como pocos artistas en la historia. Billie Holiday fue una figura increíble, una iluminada de talentó, pero eso sí, una persona un tanto problemática.

Su vida fue una lucha constante. Entre estar lejos de su madre hasta estar en prisión y tener a la policía persiguiéndola durante la mayor parte de su vida. Pero esta historia relata su increíble música y sus dificultades para abrirse camino en un mundo que actuaba como si no quisiera conocerla. Esta es la historia desde sus ojos, y realmente puedes ver el razonamiento detrás de por qué hizo ciertas cosas que parecieran incorrectas.