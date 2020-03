¿Con cuál se identifican? Los diez personajazos que nunca faltan en el Vive Latino

Ya suman veintiuna ediciones de un festival que ha visto desfilar no solo a bandas legendarias y ahora desintegradas, promesas que se convertirían en headliners y desde sonideros hasta estrellas pop, sino también asistentes que año con año se han dado cita al festival iberoamericano para convertirse en íconos.

Esta identidad se ha plasmado a través de los looks que usamos para asistir al Foro, cómo nos comportamos dentro de este festival y hasta el rol que nos toca tener en este fin de semana de marzo. Entre las decenas de miles de personas, les dejamos los diez personajes que nunca faltan en cada edición del Vive Latino:

1.- Los veteranos de la vieja guardia.

Fundadores del Vive Latino, dominan por completo cada rincón del festival, accesos, escenarios y hasta los puestos del tianguis del Chopo se los saben de memoria. Empezaron el lanzamiento de personas cuando aún había tapetes frente al escenario principal y ahora son los que jovenean a los millenials que asisten.

Eso sí, podemos preguntarles cualquier duda con su amplio conocimiento del VL. Y si no creen que la gente puede volar:

Rondan por todo el festival, pero se les ve mucho más en los actos esenciales de un Vive Latino, en esta edición, seguramente estarán anclados en Bersuit Vergarabat, Cultura Profética, Vicentico y hasta el Unplugged de Zoé. Si escuchan las frases “Uy chavo, yo ya venía acá cuando tú ni habías nacido” o “Antes el Vive era completamente Latino”, podrán identificarlos entre el público. .

2.- Los que nunca imaginaron ir a un Vive.

Entre tabúes, mitos y el miedo al Vive Latino, hay algunos temerosos que no sabe en dónde están, se la pasan viendo el mapa y preguntando en dónde están los baños más cercanos. Estas personas habían jurado nunca ir a un Vive, pero sus amigos más conocedores o alguna banda exclusiva los jalaron a estas tierras.

Lo que no saben es que ya adentro del festival, se encontrarán con uno de los mejor organizados del país, y posiblemente el año que entra sean los primeros en comprar sus abonos.

3.- Acompañantes infalibles *inserta la mano corazón*

“¿Oye amor, me acompañas al Vive?” La respuesta a esta pregunta puede ser crucial para varias relaciones, y ya sea por emoción o solidaridad, veremos por ahí despistadas y despistados que, de no estar perdidamente enamorados, no habrían asistido al Vive. Para que pongan a prueba esto, volteen a sus alrededores durante este fin de semana y vean a esas personas que no se saben una canción o que de plano, están más clavadas en su chela o su pizza, que en quien está en el escenario.

Ahora, también están aquellos que se pierden a una banda por estar con su pareja. Recordamos en las ediciones recientes las peleas por ver a Gorillaz o Calle 13; The 1975 o Santana. Lo que hacemos por amor ¿Cierto?

El amor floreció en #20añosVL19, presenciamos cuando un valiente le propuso matrimonio a su novia y ¡le dijo que sí! https://t.co/NZLxUxuAjw — Sopitas (@sopitas) March 18, 2019

4.- Los que solo van a los trancazos

El Vive es posiblemente el festival en el que más cardio se puede hacer, porque nunca se ha visto un vive en el que no hayan mosh pits, slams o bailongo intenso. Los más preparados para esto curiosamente son los que van más ligeritos: una playera sin mangas y shorts de mezclilla son suficientes para terminar empapados en sudor después de varios círculos de empujones.

5.- Los fanáticos de un headliner (y de la valla de contención)

En un ejercicio que pocos entienden, hay quienes han esperado toda su vida para ver a una banda que el Vive trae en formato de festival, por lo que un día antes se hidratan, descansan y a primera hora acampan pegados a la valla. En cuanto empieza a tocar su banda predilecta, los ves en las pantallas con una bandera de México, asoleadísimos y exhaustos, pero irradiando felicidad pura. ¿Por qué bandas han hecho esto? ¡Todos conocemos a alguien que sí lleva a cabo esta practica!

6.- Los novatos entusiasmados

Todos fuimos ellos, y ha sido sumamente grato descubrir que el vive es un lugar para descubrir todo tipo de propuestas, por lo que los envidiamos bastante al sorprenderse por primera vez con todos los eventos que hacen una experiencia completa del Vive Latino.

Aún guardamos nuestros primeros programas del Vive, vemos nuestras fotos en la pubertad y playeras que nos quedaban enormes, por lo que estos asistentes van a ver por primera vez lo que será una tradición los años siguientes.

7.- Los fanáticos del escenario principal (y de las gradas).

Aprovechando que el Vive es el único festival de la ciudad que tiene gradas para todos, también se vale irse a sentar para uno o varios actos en el escenario principal. Aquí veremos a gente no tan joven, que en espíritu quieren seguir la fiesta, pero bueno, las piernas ya no aguantan como antes.

Inclusive, si tus papás no te dejan ir puedes llevarlos, que se queden ahí y te vigilen “desde arriba”. Ya luego te escabulles, y te aseguras que todos pasen un buen rato (y sin tenerlos con el ‘Jesús en la boca’, como dirían por ahí).

8.- Los obsesivos del control

“Vemos a esta banda 32 minutos, luego pasamos al baño 4 minutos y llegamos a la primera rola al escenario que está del otro lado”. Este tipo de frases siempre se las escuchamos al líder melómano del grupo, el que quiere orquestar todo el día, sin contar con los accidentes que pueden arruinar un itinerario.

Se les ve un poco presionados, atentos más al minuto en el que deben irse para llegar a otro escenario que disfrutando a la banda que tienen frente. Muchas veces son los héroes del día, pero ojalá se dieran chance de romper las reglas aunque sea un rato.

9.- Coleccionadores de litros.

Para estos fans del vive, las condecoraciones vienen en forma de vasos de chela. Y es que esa felicidad particular causada por la ingesta etílica (ponerse hasta las manitas) se puede ver a lo lejos cuando alguien trae en la mano vasos y vasos de chela de un litro apilados uno sobre otro. Ya que no están bien de todos sus sentidos, es recomendable no acercárseles mucho, porque un tambaleo puede acabar en caída. Además, suelen gritar delicadamente CHEEEEELAAAAAAAS cuando estás viendo a alguna banda que quieres escuchar.

10.- Los historiadores (pal feis)

Ya sea con un celular pequeño, con una cámara de mano o hasta con un iPad con todo el brillo, no falta quien quiere llevarse el mejor souvenir de todos: el concierto grabado. Más de una vez alguien le ha aventado una chela a su dispositivo, pero esto no los hace darse por vencidos.

Son plenamente identificables, y no escuchan razones, por lo que lo mejor es moverse para evitar tener el brillo de un celular frente todo el tiempo.

Y ustedes, ¿con cuál se identifican?

Foto destacada: Vive Latino (Facebook)