Año nuevo, música nueva. Durante este 2020 tendremos bastantes eventos musicales en la agenda, conciertos, premiaciones y por supuesto, discos. Como siempre, hay artistas que ya tienen hasta fecha de lanzamiento para sus nuevos materiales de estudio, hay otros que han dado declaraciones ambiguas y otros que llevan mucho tiempo siendo un rumor… cof cof, Frank Ocean.

Así que para que esperen con más anticipación esta cascada de nuevas producciones, acá les dejamos los discos más deseados para este 2020.

Iniciamos con los lanzamientos seguros

Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd estuvo muy activo a finales de 2019, regresó a su Instagram y lanzó un par de sencillos titulados “Heartless” y “Blinding Lights”, adelantos de lo que será su tercer álbum de estudio. Lo esperamos para el primer trimestre de 2020. No sabemos qué lado suyo dominará el disco, porque oscila entre definirse como un tipo rudo y un romántico sin remedio.

Para este disco, le metió a la producción bastante, ya que con lo que sabemos hasta ahora, está involucrado Metro Boomin (J. Cole, Post Malone) y el gran Max Martin.

La banda australiana Tame Impala, liderada por Kevin Parker, estuvo de gira gran parte de este año, pero no mostró material nuevo en sus shows, ante la especulación de que podría salir un nuevo disco en cualquier momento. Para 2020, lanzarán como regalo de San Valentín ‘The Slow Rush’, sucesor del álbum ‘Currents’ de 2015. Hasta ahora nos han compartido cuatro sencillos, y recordemos que vendrán a la Ciudad de México el 19 de marzo para dar un concierto en el Foro Sol. Veremos qué tan macizo suena este disco en vivo…

Para este proceso creativo, Parker ha grabado, producido y mezclado las doce canciones forman el álbum, en Los Ángeles y Fremantle, Australia.

The Killers ha trabajado en ‘Imploding The Mirage’, álbum que verá la luz en el primer trimestre del año, junto con una gira de estadios que llegará para el verano 2020. El siguiente trabajo, tras el álbum de 2017 ‘Wonerful, Wonderful’, ya tiene hasta posible tracklist, con “Blowback”, “Dying Breed” y “Caution” siendo nombres tentativos, ya que no han asegurado tener el trabajo final. Habiendo trabajado en Utah para este nuevo disco, los originarios de Las Vegas no han compartido mucho más sobre su primer trabajo en tres años.

Por su parte, Dua Lipa lanzará ‘Future Nostalgia’ en el primer trimestre del año que entra, y ha declarado que estar de gira la inspiró para incluir más componentes en vivo. Recomponiendo la influencia de Gwen Stefani, Madonna, Moloko, Blondie y hasta Outkast, la británica seguramente tendrá gran trabajo en la producción, ya que ha estado muy cerca de Mark Ronson y Diplo durante el año pasado, por lo que no dudamos que también tenga colaboraciones enormes en su segundo álbum de estudio.

Influidos por el hard rock, Rivers Cuomo y compañía lanzarán el disco número catorce para Weezer el 15 de mayo. El primer sencillo nos mostró qué tanto influyó este estilo en el nuevo álbum, y nos encanta la idea. Además, Weezer saldrá de gira con Green Day y Fall Out Boy en 2020, en lo que llamarán Hella Mega Tour. Esperemos regresen a México tras su presentación en el Corona Capital capítulo diez.

Con todo y docuserie, Justin Bieber regresa con su primer trabajo de estudio en cinco años. Como niño estrella, Bieber se muestra derrotado e impactado por la fama repentina, y ha dado a conocer el título de su primer sencillo: “Yummy”. Al tratarse de su redención, el canadiense se muestra más íntimo, como pueden ver en el tráiler de su nuevo trabajo, y escuchar una parte del primer sencillo:

Pasaron diez años desde el último disco de Ozzy Osbourne, titulado ‘Scream’, para que anunciara su nuevo material de estudio, titulado ‘Ordinary Man’. En el álbum trabajaron el bajista de Guns N’ Roses, Duff McKagan y el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Esperamos muchas colaboraciones legendarias y un Osbourne sin restricciones que nos regale un gran disco a sus 71 años, a los que demuestra que sigue cantando como si no envejeciera.

Con un perrito bailando, Rihanna dio a conocer que ya está escuchando ‘R9’, pero se niega a lanzarlo. Al ser una figura pública y tener una marca propia, Rihanna ha declarado que tener tiempo en el estudio es un lujo ahora, no como solía serlo para ella antes.

Además de su publicación en Instagram, sabemos que el álbum tendrá una infusión de reggae, inspirado en las canciones que escuchaba en su infancia. Salvo algunas colaboraciones recientes (N.E.R.D. y DJ Khaled, por ejemplo) no hemos tenido mucho material de Rihanna, y nos emociona pensar en una gira mundial con un show que por fin llegue a México.

Billie Joe Armstrong y compañía también nos darán música nueva, pues Green Day estará de vuelta con su ‘Father of All Motherfuckers’ el 20 de febrero. Este será el decimotercer álbum de estudio de la banda estadounidense de punk rock, que en palabras del propio líder y vocalista, las letras serán sobre “un viaje en retrospectiva de la vida y la muerte de la fiesta”.

Y desde Inglaterra, también llegará la banda de indie rock, The 1975, para lanzar este año su cuarto disco ‘Notes on a Conditional Form’ el cual verá la luz el 21 de febrero de 2020. Han estado bastante activos últimamente y han marcado una madurez bastante maciza en sus últimas producciones, ya veremos qué tal…

Los posibles sin mucha evidencia

Pearl Jam no ha lanzado material nuevo desde 2013, sin embargo, se han mantenido de gira por todo el mundo. Tras declaraciones sobre temas nuevos por parte de Mike McCready, sabemos que están trabajando en lo que formaría su onceavo álbum de estudio.

También hay mucha especulación sobre un LP de Kendrick Lamar, ya que desde el sorpresivo ‘DAMN.’, lanzado en 2017, el rapero de Compton únicamente ha hecho colaboraciones con otros artistas, mientras trabaja en su quinto álbum de estudio.

Los rumores eternos

Daft Punk no sería Daft Punk sin el misterio que los rodea. Desde el anuncio de una gira, un álbum o hasta un sencillo, los franceses han sabido mantenerse presentes con la simple producción a otros artistas o el lanzamiento de nueva mercancía. No descartemos que el siguiente paso, después de ‘Random Access Memories’ salga siete años tras su debut.

Guns N’ Roses se ha reunido con alineación original, por lo que los fans y los curiosos han esperado un disco por mucho tiempo. Con el posible lanzamiento de un álbum original en tentativa desde 1994, recordemos el fallo que tuvieron con ‘Chinese Democracy’, por lo que los estadounidenses pueden tener su revancha en 2020.

Slash ya dijo que sí están trabajando en nuevo material, sin mucha más información sobre la posible fecha de lanzamiento, y tampoco sabemos si la luna de miel del reencuentro dure mucho, por lo que preferimos no adelantarnos.