Aquí los mejores actos del Tecate Coordenada 2022

Por: Andrés Cassini

Si hay un evento que representa de maravilla lo variado del gusto musical tapatío, ese es el Tecate Coordenada, un evento que ha crecido con su público y que se mantiene vigente año con año. Obviamente a excepción de sus apartados pandémicos, lo bueno de todo es que volvimos.

Luego de tres años desde la última ocasión en 2019, el festival regresó con todo, a lo grande y como el tremendo evento que debe ser, para un estupendo público de una gran ciudad como lo es Guadalajara. La cita arrancó viernes el 7 de octubre de 2022, y te contamos cómo estuvo y cómo la pasamos en este primer apartado de la séptima edición.

Regresó el Tecate Coordenada a Guadalajara. Foto: Salvador Medina.

De todo un poco, como gusta en Guadalajara

Lo del Tecate Coordenada es impresionante, porque desde su primera edición en 2014, nunca se ha limitado a ser un festival de rock y ya está. Los y las curadoras se han esforzado en mantener una esencia volátil y muy variada.

Esto se notó en el line-up 2022; desde pop, rock, metal, banda y corrido, trap, R&B y electrónica. Todo en un solo lugar. Durante el primer día, vimos a Gepe, Camilo VII, Too Many Zooz, un tributo hermosísimo a José José, Los Fabulosos Cadillacs, Sen Senra, Enjambre y hasta Los Recoditos.

Estos fueron algunos de los mejores actos del primer día del Tecate Coordenada

Carlos Sadness

Carlos Sadness, quien justamente el 7 de octubre cumplió seis años exactitos de su primera presentación en Guadalajara, llegó al Tecate Coordenada para demostrar -una vez más- por qué es uno de los cantantes españoles más queridos del país.

Rolas como “Longitud de onda”, “Física moderna”, “Bikini” y “Qué electricidad” en el escenario principal del festival para arrancar la tarde de la mejor manera en el festival. Fue una presentación breve, pero emocionante en todos los sentidos.

Carlos Sadness en el Tecate Coordenada 2022. Foto: Salvador Medina.

Camilo Séptimo

Si hay una banda que podemos decir es de las más importantes de México en los últimos años, esa mera Camilo Séptimo. El proyecto musical del Edomex llegó al Tecate Coordenada y lo hizo para mostrarle al público tapatío parte de su nuevo disco Ecos, lanzado hace unos cuantos meses nomás.

Pero además de ello, la banda se rifó tocando algunas de sus ya clásicas canciones como “Eres”, “Ser Humano”, “No te puedo olvidar”… en fin, la tarde en el Valle VFG agarró tintes románticos de esos que este proyecto musical solo sabe darnos.

Camilo Séptimo en el Coordenada. Foto: Salvador Medina.

Trueno

Notamos también a Trueno, desde Argentina, muy confiado de dejar el freestyle para dedicarse de lleno a la música. El joven sudamericano fue uno de los mejores shows de la noche y con el plus de ir iniciando una larga gira por México. Quizá por eso llovió, “Trueno está en la casa”.

Y es que cómo ha crecido el proyecto de este rapero, pues en los últimos meses lo hemos visto como invitado de lujo en el paso de Gorillaz por Argentina, además de que hace poco le mostró al mundo su sesión Tiny Desk.

Travis

También vimos Travis, quienes están celebrando el 20 aniversario de The Invisible Band, y sonó impresionante bajo la leve lluvia que ya se iba calmando, porque sí estaba algo fuertecita.

Pero no había otra forma de ponerle emotividad al festival. Temazos como “Sing”, “Writing to Reach You”, “Love Will Come Through”, “Closer”, “U16 Girls” hicieron que a los fans se les enchinara la piel. Y por si fuera poco, la banda escocesa tocó “Rain”, para ponerle un toque bien preciso a una presentación lluviosa pero espectacular que dieron.

Moderatto

Quién diría que Moderatto daría uno de los shows más enérgicos de la noche. La verdad es que el público se notaba algo apagado ya, y no es para menos; la lluvia y ver que ya pasaba de la medianoche hacia que notáramos más las caras de cansados de los asistentes.

Pero eso no fue impedimento para que Jay de la Cueva, su banda y su séquito de pecadores dieran un show de lo más rockstar. Irónico que una banda que surgió como una parodia sea más rockstar que las declaradas como tal.

Enjambre

Nunca fallan. Enjambre es una de esas bandas que ya podemos considerar icónicas dentro de la escena nacional y no es para menos. “Elemento”, “Manía cardiaca”, “Sábado perpetuo”, “Dulce soledad”, “Visita” y “Somos ajenos” fueron algunas de las rolas con las que el combo de Zacatecas echó a andar su repertorio para la noche en el Coordenada.

Ya sea en un recinto más íntimo como el Teatro Metropólitan o un festival de este tamaño, los liderados por Luis Humberto Navejas siempre son garantía de un espectáculo genial.

Enjambre fue una de las bandas que cerraron la noche en el festival. Foto: Salvador Medina.

Les dejamos un resumen en galería aquí abajito.

Lo que nos gusta (y no tanto) del regreso del Coordenada

Lo bueno: el Valle VFG

Aquí entraremos en un dilema: Por una parte, el Valle VFG (propiedad del legado de Vicente Fernández) comprende un espacio grandísimo para albergar a 45,000 por día. Ya notamos su potencial en el Corona Capital Guadalajara en mayo pero había detallitos que afinar… y se logró.

Los escenarios tenían un acomodo más cómodo al encontrarse más juntos; y esto no hizo que se mezclaran los sonidos. De hecho, lo acertado del Tecate Coordenada es tener cuatro escenarios y que siempre siempre estén tocando dos de manera simultánea. Así no perdemos tiempo y siempre hay algo que hacer y ver.

Ilustrativa del primer día del Tecate Coordenada 2022. Foto: Salvador Medina.

Algo de lo que los tapatíos se quejaron mucho de esta nueva locación festivalera era de la lejanía. Y ponle que sí (ahorita vamos a eso), pero hay que admitir que en esta ocasión la entrada como la salida del evento fue rapidísima. Prácticamente sin tráfico.

Además al estar a las afueras de la ciudad (muy a las afueras), no hay vecinos que puedan ser molestados por los ruidos o las luces del evento, cosa que sí pasaba en el Trasloma (donde se hacían las primeras ediciones del festival) y que fue el motivo para que se dejaran de ceder permisos para eventos allí.

Lo malo: la lejanía del recinto... Aquí esta el dilema que les decíamos arribita pues por una parte, está chido tener un venue a las afueras que no moleste a nadie y que te obligue a desprenderte de la mancha urbana un ratito. Pero la verdad es que es algo lejos, y aún así vivas en el Tapatío o Las Pintitas (a la salida de Guadalajara a Chapala), sí te andas echando tus 30, 40 minutos. Y eso si tienes coche.

Ilustrativa del primer día del Tecate Coordenada 2022. Foto: OCESA/Coordenada.

Cayó la lluvia… Sabemos que no es culpa de nadie, porque no somos adivinos. Pero sí es una molestia tener que buscar algún lugar para resguardarnos del agua perdiendo el lugar que habíamos guardado desde actos atrás.

Una pena por quienes llevan outfits chidísimos, y pues por todos en general. Dejen ustedes el agua; ya empieza el otoño, el frío se siente a flor de piel y aún más en aquella zona de la VFG que prácticamente está a faldas de los cerros que conectan con el Bosque de la Primavera. Ojalá no haya resfriados, jeje.