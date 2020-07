Lost Horizon: Te decimos cómo entrarle al primer festival de realidad virtual con Fatboy Slim

No vemos el día para poder regresar a un concierto o un festival. Esa es la verdad. Sin embargo, la industria del entretenimiento está haciendo todo lo posible para mantenernos ocupados y felices. Nuestros artistas favoritos se han rifado de una u otra forma para acompañarnos en este difícil proceso. Nos ha tocado de todo un poco, pero aún falta algo nuevo por hacer: asistir a un rave de realidad virtual. Los bueno es que Lost Horizon nos tiene bien cubiertos.

Estos últimos meses hemos visto conciertos clásicos, transmisiones en vivo y hemos sido parte de incontables fiestas de escucha. Pero si eres de esos que se está preguntando ¿y ahora qué?, esto realmente te interesa. Lost Horizon llega como una propuesta única de entretenimiento digital.

Los creadores de Lost Horizon son los mismos encargados de hace la famosa área Shangri-La del Festival de Glastonbury. En un trabajo en conjunto con VRJAM y Sansar, la plataforma de realidad virtual, crearon el “festival de música independiente más grande del mundo en realidad virtual”.

¿Un festival en realidad virtual? Si eres de esos escépticos no te podemos culpar. ¿Cómo pretenden igualar la experiencia de ir a un festival? Si piensan así, creemos que están haciendo la pregunta equivocada. Le experiencia no será la misa y nunca lo será. Aquí lo interesante es probar algo nuevo.

Si de algo estamos completamente seguros es que conforme avanza la tecnología también lo hacen las formas de consumo. ¿Cine en casa? Alguna vez muchos dijeron que no a esta pregunta y ve donde estamos ahora. Creemos que Lost Horizon es una buena oportunidad de hacer algo nuevo esta cuarentena y ser de los primeros en probar el futuro del entretenimiento.

Realidad virtual o no, lo importante de un festival son los artistas. No hay más. Lo bueno es que además de la experiencia única que nos ofrece Lost Horizon, no aflojaron en el tema del cartel. Fatboy Slim, Carl Cox, Seth Troxler y Pete Tong serán los encargados de ponernos a bailar con lo mejor de la electrónica contemporánea.

YES! HERE IT COMES! Check out the amazing line up hitting the virtual stages of #LostHorizonFest on the 3rd & 4th July… it’s gonna go OFF!https://t.co/5nP6uSNhYH pic.twitter.com/oJqH6gxq49

— Shangri-La Glasto (@ShangrilaGlasto) June 8, 2020