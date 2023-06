Dentro del infinito catálogo de hits de los 80 que existe en la historia de la música, “Love My Way” de The Psychedelic Furs tiene un lugar especial. Es un clásico en toda la extensión de la palabra; uno de esos que ha sobrevivido al paso del tiempo y que de vez en cuando, ha vuelto a las tendencias musicales por su aparición en cinta como The Wedding Singer o Call Me By Your Name.

¿Pero por qué se ha vuelto un temazo inolvidable? ¿Por qué esta rola sigue siendo un pilar de la música británica de la década ochentera que sigue sonando con nostalgia y emoción hasta nuestros días?

Richard Butler. Foto: Getty.

La respuesta simple sería decir que todo se debe al arreglo clásico de marimba que es su elemento más reconocible. Y por otro lado, la genialidad en las letras aparentemente románticas de Richard Butler que demostraron su calidad comprobada como compositor.

Pero “Love My Way” de The Psychedelic Furs es más que una canción de amor… Es un track que, en el momento de su creación, se escribió como una manera de apoyar a la comunidad LGBT+, inspirada en la historia de un amigo del propio vocalista. Aquí la historia detrás de la canción.

“Love My Way” de The Psychedelic Furs

La producción de Todd Rundgren en el disco ‘Forever Now’

En la historia de la música popular, hay muy pocas –casi nada en realidad– canciones que pueden presumir que su instrumento definitorio sea una marimba. Y en ese sentido, “Love My Way” de The Psychedelic Furs debe ser el máximo ejemplo de cómo darle un toque especial a un tema por medio una instrumentación, digámoslo así, poco convencional.

Aquel arreglo de marimba que suena en primer plano al arrancar la canción y que se desenvuelve por encima de la base rítmica para luego unirse a la voz de Richard Butler, es lo que le da a la rola esa atmósfera un tanto melancólica. ¿Y cómo surgió?

Richard Butler tocando con The Psychedelic Furs. Foto: Getty.

Bueno, ese arreglo ‘marimbero’ en “Love My Way” de The Psychedelic Furs fue una idea de Todd Rundgren, quien la hizo de productor en el disco Forever Now lanzado en 1982. Ese mismo álbum, el tercero de larga duración que sacaba el grupo en apenas tres años de carrera, significó un antes y un después para los comandados por Butler.

Sus primeros dos materiales habían sido producidos por Steve Lillywhite y el que fue su debut en 1980, estaba inclinado hacia una vibra más cercana al post-punk. El segundo disco, Talk Talk Talk, fue el eslabón con el que los Psychedelic Furs empezaron a experimentar un poco más con el new wave.

Y una vez que llegó el Forever Now, con la mano de Todd Rundgren en la producción, se notó a la banda complementando su sonido llevándolo a través de la influencia total del ya mencionado new wave, el synth-pop y encaminándolos también como una banda pionera del naciente rock alternativo.

Portada del disco ‘Forever Now’. Foto: Especial.

El icónico arreglo de marimba

El elemento musical más destacado de “Love My Way” de The Psychedelic Furs es el arreglo de marimba con el que abre la canción. Sabiendo que la banda estaba dispuesta a experimentar, Todd Rundgren agregó a su producción diversos instrumentos con los que Butler y compañía tenían poco o nada de acercamiento hasta ese momento.

El agregado de ese instrumento no fue fortuito… Según contó Rundgren en una entrevista con Carl Wiser de SongFacts, la banda llegó al estudio con el demo de la canción y en la grabación, el arreglo principal lo hacía otro instrumento (posiblemente una guitarra). Y Rundgren, no muy convencido de ello, decidió modificar el arreglo con unas marimbas que ya tenía en su estudio.

“Casualmente, yo tenía las marimbas en el estudio… Entonces pensé: ‘bueno, vamos a ver cómo suena con las marimbas’. Y resultó que el tema musical sonaba perfecto con las marimbas y se convirtió en un elemento característico de la canción. Así que solo era una cuestión de disponibilidad”. Todd Rundgren en entrevista con SongFacts.

Todd Rundgren. Foto: Getty

La inspiración detrás de “Love My Way” de The Psychedelic Furs

A primera escucha, cualquiera pensaría que “Love My Way” de The Psychedelic Furs es una canción sobre amar sin límites, sin miedo y de dejarse llevar por el sentimiento muy a pesar de lo que piense la gente.

Pero el significado, como decíamos al inicio, va más allá de una simple canción romántica. En la letra de Richard Butler se evoca esa sensación de amar sin medida, de aceptarse sin pensar en la opinión de los demás, precisamente porque el vocalista la compuso como una manera de apoyar a la comunidad LGBT+.

Recordemos que para esos tiempos, el estigma y los señalamientos hacia las personas homosexuales, eran un tema que rozaba la discriminación en niveles críticos. Así que Butler escribió una canción con la que las personas pudieran tener confianza y pensar en que el amor tiene diferentes formas y está bien “amar a la manera de uno”.

Richard Butler. Foto: Getty

“Básicamente está dirigida a personas que se sienten jodid@s debido su sexualidad y la idea es: ‘No te preocupes por eso’. Originalmente fue escrito para personas gay“, dijo el vocalista en una entrevista con la revista Creem en 1982. Y de nuevo, esto no es solo porque sí…

En otra entrevista que Butler dio a SongFacts, se confirmó que el compositor escribió el tema inspirándose en un amigo que estaba lidiando con la presión de declararse abiertamente gay. La canción fue la manera en la que Richard le dijo a ese amigo que no tuviera miedo de mostrarse y aceptarse tal como era.

Richard Butler. Foto: Getty.

Los versos “There’s emptiness behind their eyes/there’s dust in all their hearts/They just want to steal us all and take us all apart…”, se traducen como “hay un vacío detrás de los ojos de la gente/hay polvo en sus corazones/quieren robarnos y alejarnos…”.

Queda claro el mensaje en estos versos de “Love My Way” de The Psychedelic Furs, de alguna manera, como una crítica a la sociedad que para ese momento estigmatizaba las relaciones homosexuales y a la comunidad LGBT+. Qué gran canción y qué mensaje tan importante el que dieron para esa época.

