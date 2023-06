Éntrale a la propuesta de pop lo-fi y personal de Lupo

Si algo nos ha quedado muy claro que es los artistas jóvenes traen un chip muy distinto al de las generaciones anteriores. Y sí, sabemos que eso suena como boomer, pero la realidad es que los músicos de estos momentos nos han demostrado que se puede crear propuesta interesante y auténtica que conecte con el público gracias a esa honestidad. Y el ejemplo perfecto de esto es Lupo.

Desde hace un par de años, este artista emergente viene haciendo cosas bastante interesantes. Con algunos sencillos y un EP, se ha posicionado como una de las promesas del pop alternativo de la actualidad. Y estamos seguros que es cuestión de tiempo para que el mundo conozca su proyecto, pero si ustedes no ubican a Lupo, no se apuren, que acá les contaremos lo que deben saber sobre él.

Tienen qué escuchar la propuesta musical de Lupo/Foto vía Instagram: @imnotlupo

¿Quién es Lupo?

Lupo es un músico y productor que nació el 31 de mayo de 2022 en Toronto, Canadá, aunque se crió en la ciudad de Scarborough. Los padres de este joven talentoso son originarios de Glasgow, Escocia, y desde temprana edad, siempre estuvo rodeado de rolas y discos, influenciado por los diferentes gustos musicales de su gran familia.

Es por eso que desde la adolescencia, Lupo empezó a componer rolas en la intimidad de su cuarto, las cuales grababa con un equipo casero y que guardaba para sí mismo. A la vez, también armaba beats, los cuales vendía a raperos locales. Sin embargo, durante el encierro por el COVID-19, comenzó a considerar seriamente la idea de lanzar un proyecto musical para expresar todo lo que siente y piensa.

Lupo empezó creando beats de rap y a raíz de la pandemia comenzó pensar en lanzar su propio proyecto musical/Foto vía Instagram: @imnotlupo

Finalmente, en 2022, Lupo estrenó su sencillo debut llamado “Melted”, el cual empezó a llamar la atención en internet por su sonido dreampop lo-fi pegajoso. Durante todo ese año, el músico canadiense publicó varios singles rifados, como “Sunflower”, “Overthinking” y “Strawberry Come Down”, donde bajo la línea del pop, este chico se puso a experimentar con otros ritmos y sonidos.

Sin embargo, Lupo tenía qué dar el siguiente paso en su carrera musical y a mediados de 2022 presentó su primer EP, Everything Sucks! A diferencia de lo que muchos artistas hacen con estos materiales de corta duración, este artista reunió 5 rolas completamente inéditas, entre ellas “GAME OVER”, una colaboración con el rapero emergente 8rae.

Lupo empezó a trabajar con pesos pesados de la industria musical

Para promocionar este EP, Lupo armó una minigira por gran parte de Canadá. Aunque la creatividad de este talentoso músico es tanta que lo que restó del 2022, siguió publicando varias rolas interesantes que poco a poco lograron de llamar la atención de más público a través de redes sociales, una de las grandes herramientas que tiene este artista para dar a conocer su proyecto.

“Put My Phone Down”, “Young Love”, “Self Destruct” y “Call You Drunk” fueron las canciones que Lupo sacó para finalizar aquel año y que para su sorpresa, las últimas dos convirtieron en sus rolas más reproducidas (hasta ese momento) en plataformas de streaming. Sin embargo, este chico no descansa y todo pinta para que el 2023 será el año en el que su música llegará a más rincones del planeta.

Para que se den una idea, Lupo arrancó el 2023 estrenando “Can I Tell You I Like You?”, una rola súper romántica para dedicar a quien más quieres. Por si esto no fuera suficiente, también lanzó “Forever Or 2”, la cual contó con la producción y composición de Sandy Vee (ganador del Grammy a mejor canción dance por “Only Girl (In The World)” de Rihanna y que ha trabajado con Katy Perry y David Guetta).

Así que como verán, parece que la carrera de Lupo está a punto de despegar y llegar a las grandes ligas, pues ya se está codeando con pesos pesados de la industria musical. Así que no les sorprenda que en los próximos meses lo escuchen con alguna canción que la rompa en el internet de las cosas, pues tiene talento y una propuesta para alcanzar el éxito en todo el mundo.

¿Qué es lo que hace especial a Lupo?

Desde hace algunos años, ocurre un fenómeno curioso dentro de la industria y en particular con los artistas más jóvenes, pues están conectando con miles de personas en todo el planeta gracias a que a través de su música se muestran tal como son. Y ese es el caso de Lupo, quien simplemente nos cuenta de su vida, lo que siente, piensa y cree con cada una de sus rolas.

Sus letras nos hablan del amor adolescente, de las preocupaciones que tenemos a esas edad, de los sentimientos que nos pasan por la cabeza cuando estamos en esos años mozos. Y la verdad es que Lupo sabe cómo llegarle a la gente de su generación, pero también a todos nosotros que ya pasamos por esa época donde éramos felices y no lo sabíamos.

Además de la temática de sus rolas, también debemos señalar el estilo peculiar de Lupo. Aunque la gran mayoría de su proyecto musical se basa en un dreampop lo-fi, este joven es muy versátil, y de repente nos presenta beats que le tiran al hip-hop, así como otras melodías más cargadas en sonidos electrónicos. Y la verdad es que es interesante escuchar esta combinación de ritmos y géneros en cuestión de canciones.

Así que si ustedes quieren escuchar a un artista fresco, que los llene de esa vibra adolescente que a veces nos hace falta en nuestro día a día, tienen qué echarle oído a la propuesta de Lupo, porque estamos seguros que los sorprenderá por completo y enganchará con sus rolas a tal punto que se convertirá en su artista emergente favorito del momento.