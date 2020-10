Lykke Li está de vuelta para cantarnos en sueco su nueva rola “BRON”

Este 2020 nos trae muchísimas sorpresas, malas y buenas. Pero hablando específicamente de la música y a pesar de que no hay conciertos ni festivales en vivo en este momento, por más curioso que parezca es la época en que más rolas y canciones están lanzando muchos artistas, aprovechando el tiempo que tienen ahorita encerrados en sus casas, aunque otros sí nos están dejando porque regresan después de años en silencio, como Lykke Li.

Como recordarán, la artista sueca lanzó el año pasado un EP llamado Still Sad Still Sexy, la cual es una especie de continuación de su último álbum de estudio, So Sad So Sexy de 2018. Desde entonces colaboró con un par de temas en el más reciente disco de Mark Ronson, Late Night Feelings y hasta organizó su propio festival junto a puras mujeres, YOLA Fest, pero a nivel musical estuvo muy calladita todo este tiempo y prácticamente no supimos nada de ella, dejando a sus fans intrigados.

Lykke Li vuelve con todo después de años en silencio

Sin embargo, y porque 2020, hace algunos días Lykke Li volvió a dar señales de vida en las redes sociales publicando la letra de lo que parecía ser una nueva canción. Después de muchos rumores y misterios, este 9 de octubre supimos qué era lo que traía entre manos porque por fin lanzó “BRON”, una rola muy especial porque además de ser su regreso formal a la música, es la primera que canta completamente en sueco.

Para que se den una idea, de acuerdo con NME la cantante la escribió con dos de los jóvenes músicos talentos de su país, Little Jinder y el compositor Ludwig Göransson –a quien muchos conocen por trabajar con Donald Glover aka Childish Gambino–. Este tema que traducido al inglés se llamaría “The Bridge”, es una bella balada electrónica llena de melancolía donde Lykke contempla una relación rota y convenciéndose a sí misma de que debe seguir adelante.

Mejor no les contamos más, si traen el corazón roto o andan arrastrando la cobija por amor, dejen que Lykke Li los haga sentir mejor con “BRON”, su nueva rola: