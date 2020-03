La contingencia a nivel mundial por el coronavirus está haciendo que muchos músicos saquen de su arsenal algunas rolas que para todos sus fans, que en estos momentos se encuentran en aislamiento social para evitar que la pandemia se propague mucho más rápido. Ya nos tocó ver a MGMT liberando una nueva canción para que todos los que quisieran se perdieran un buen rato en los sonidos y ahora parece que M.I.A. está haciendo exactamente lo mismo.

En medio de los festejos por las quince primaveras de su álbum debut, Arular, la cantante británica compartió hace algunas horas y después de casi tres años de estrenar su último disco, AIM, una nueva canción llamada “OHMNI 202091” y por supuesto que lo hizo de una manera bastante especial, siempre aprovechando la tecnología que hay en el momento para sorprendernos.

Resulta que hace unos meses, M.I.A. abrió una cuenta en la plataforma Patreon. Ahí dijo que había decidido entrarle a este mundo porque este año sacaría un nuevo disco y un montón de cosas más que quería compartir con todos sus fans, los cuales con una pequeña aportación monetaria tendrían acceso a videoclips, música, transmisiones en vivo y contenido exclusivo que solo aquellos afortunados tendrían chance de ver.

Sin embargo y en vista de todo lo que pasa en el mundo, la cantante decidió estrenar esta rola, que sin duda tiene esa vibra que tanto la caracteriza. “OHMNI 202091” comienza con una frase un tanto ambigua: “People be sleeping on me, so much i feel like a mattress” (La gente está durmiendo sobre mí, tanto que me siento como un colchón)”, y a partir de ahí se deja venir con un montón de rimas contundentes donde hace leves referencias a los tiempos tan complicados que estamos viviendo, para ser específicos de como en un abrir y cerrar de ojos todo cambia, para bien o para mal.

A nivel musical, mantiene esa onda sonora que nos gusta de M.I.A., sobre todo porque tiene cierta similitud con su último álbum de estudio. A través de un montón de sampleos, efectos de sonido y un coro de voces intervenidas que se hace presente en casi toda la canción, la cantante regresa y por la puerta grande, justo en el momento en que necesitamos música para distraernos de un montón de noticias alrededor del coronavirus.

Mejor no les contamos más y júzguenlo con sus propios oídos. Quítate las lagañas, desconéctate un ratito y dale play a la nueva rola de M.I.A.