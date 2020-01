Apenas ayer amanecimos con una excelente noticia, la familia del fallecido rapero, Mac Miller, anunció que lanzarían un disco póstumo, Circles, el cual el joven de 26 años estuvo trabajando casi a la par de su último álbum de estudio, Swimming. Tras este gran anuncio, los fanáticos se quedaron esperando al menos una leve probadita de lo que vendrán en este material, pero afortunadamente no tardaron en lanzar un sencillo.

El nombre de esta rola es “Good News” y es perfecta para iniciar este fin de semana. Empieza con una pequeña base rítmica de bajo y batería muy chill sobre la que Mac empieza a rapear sobre cosas bastante comunes en sus letras, como la insatisfacción más allá de tener una vida prácticamente ‘arreglada’ y lo más importante, la depresión por la que pasó por un buen tiempo.

De acuerdo con la familia de Miller, este nuevo álbum lo trabajó mano a mano con Swimming porque era parte de una idea que tenía su hijo: “Malcolm estaba en pleno proceso de grabación de dos álbumes, dos estilos diferentes que se complementan entre sí, cerrando un círculo, ‘nadar en círculos’ ese era el concepto”.

Por si esto fuera poco, también lanzaron un videoclip dirigido por Eric Tilford y Anthony Gaddis, en el que nos adentramos por completo en el mundo y la visión del rapero. Todo comienza con un pequeño clip de Mac trabajando en el estudio mientras invita a todos los que lo están viendo a pasar, a pasar a su mundo, más tarde vemos toda una serie de animaciones psicodélicas que nos transportan a la par de la rola para regresar al estudio en el que terminar de grabar esta canción.

Mejor no les contamos más, deja lo que estás haciendo y escucha “Good News”, el sencillo del disco póstumo de Mac Miller:

Además del sencillo, la familia de Miller también ha compartido la lista completa de rolas que vendrán en Circles, el cuál saldrá el próximo 17 de enero –justo dos días antes del que hubiera sido el cumpleaños número 27 del rapero–. Checa el tracklist a continuación:

1.- “Circles”

2.- “Complicated”

03.- “Blue World”

04.- “Good News”

05.- “I Can See2

06.- “Everybody”

07.- “Woods”

08.- “Hand Me Downs”

09.- “That’s on Me”

10.- “Hands”

11.- “Surf”

12.- “Once a Day”