En estos tiempos de aislamiento, encontrar alguna forma para distraer la neurona es además de divertido, bastante necesario. Los músicos del mundo han encontrado en esta situación global causada por el coronavirus mucha inspiración y creatividad para hacer llegar su arte a todos sus fans. Ejemplos podemos encontrar regados en todas las redes sociales de nuestros artistas favoritos, y uno de ellos, es Machine Gun Kelly (MGK). En los últimos días nos ha dado contenido diariamente, desde solos como el de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, hasta aparecer en el programa YUNGBLUD. Pero hay una cosa que MGK, como el resto de nosotros, simplemente no puede dejar: el dulce y nostálgico pop-punk del 2000.

La semana pasada, Machine Gun Kelly se aventó un buen riff de “Misery Busines” de Paramore, pero ahora, se le unió el baterista de Blink-182, Travis Barker, Omer Fedi y Steve “Baze” Basil para hacer el cover completito del clásico de Hayley Williams. Esto pasó después de que le dijera al mundo a través de su cuenta de Twitter unas horas antes, que un cover con Travis estaba por llegar.

did a cover with @travisbarker that i’ll drop tomorrow.

any song guesses?

😬🎸🥁

— colson (@machinegunkelly) March 26, 2020