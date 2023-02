En todo el planeta hay un montón de propuestas musicales juntando géneros que quizá, a nosotros, nos parecerían combinaciones muy essstrañas. Sin embargo, la gran mayoría de estos proyectos crean cosas espectaculares, como el caso de Madison McFerrin, que aunque no lo crean, logró armar una gran mezcla entre música a capella, pop electrónico, jazz y hasta soul.

Quizá no la conozcan, pero para que chequen lo cañona que está esta chica, ha recibido elogios de medios muy grandes como The New York Times, NPR, The FADER y Pitchfork, y ha compartido escenario con artistas de la talla de De La Soul o The Roots. Pero si no la ubican, no se preocupen, que a continuación les presentaremos a una de las voces más hipnóticas de su generación.

Madison McFerrin en un evento de Stella McCartney/Foto: Getty Images

¿Quién es Madison McFerrin?

Madison McFerrin nació en 1992 en San Francisco, California. Desde muy niña se interesó por la música y no es para menos, pues es hija del cantante y director de orquesta Bobby McFerrin (sí, el mismo de “Don’t Worry, Be Happy”). Así que como verán, creció escuchando la música de su papá y discos de leyendas como Stevie Wonder, James Brown y Nina Simone.

Según lo que ha contado la propia Madison, a los cinco años ya sabía que quería ser cantante, pues demostró su talento durante su etapa escolar, mientras vivía en Minneapolis y Filadelfia. Más adelante entró al conocido Berklee College of Music de Boston, donde se centró en la composición de rolas, influenciada por The Beatles, Erykah Badu y Bob Dylan.

Madison McFerrin en el Pitchfork And October Festival de 2018/Foto: Getty Images

Durante la universidad, Madison McFerrin formó la banda de funk Cosmodrome, con la que tocaba en bares y clubes. Después de graduarse se mudó a Brooklyn, donde tocó en el dúo de electrónica, Binary Soul, con la cual incluso salió de gira junto a su padre. Sin embargo, en esta etapa se dio cuenta que para triunfar, tendría que hacerlo por su propia cuenta.

Es por eso que en 2016 y tras lanzar algunas rolas como “No Time to Lose” o “Insane”, Madison publicó dos EP’s, Finding Foundations Vol. 1 y 2, en los que demostró su alucinante sonido vocal a capella. Pero no todo fue maravilloso para esta joven cantante, ya que en aquel año ocurrió uno de los sucesos que cambió su vida.

El momento más complicado en la carrera de Madison McFerrin

Resulta que la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2016, Hilary Clinton, invitó a Madison McFerrin a cantar “The Star Spangled Banner” (o el himno nacional de nuestros vecinos del norte) en un evento de campaña. Sin embargo, recibió un montón de críticas en internet por su interpretación… con decirles que el video del momento se hizo viral en redes.

Tras aquel momento tan complicado, Madison continuó trabajando en su proyecto musical. Para 2017 colaboró con el DJ y productor Photay en la rola “Outré Lux”, pero también tuvo chance de salir de gira por gran parte de Estados Unidos, presentando su propuesta en algunos foros pequeños en lugares que antes parecían imposibles.

En 2018 llegaron sus primeros EP’s a plataformas digitales e incluso logró cruzar el charco, tocando en España y Francia. Aunque durante todo este tiempo, Madison McFerrin estuvo trabajando en su siguiente material de corta duración llamado You + I, el cual vio la luz un año más tarde y en el que colaboró con su hermano, el productor Taylor McFerrin.

Con este EP, Madison expandió su sonido y acompañó su voz con una instrumentación más variada. Dentro de la lista de rolas de esta placa se encuentra “Try”, para la que lanzó un video en el que hablaba directamente de su experiencia tras volverse viral en el evento de campaña de Hilary Clinton.

La primera presentación de Madison McFerrin en México y su álbum debut

Para 2019, Madison McFerrin apareció en las famosas sesiones de COLORS y dio algunos shows en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Países Bajos. En 2020 y a pesar de la pandemia, esta talentosa artista la siguió rompiendo, estrenando un EP en vivo para Audiotree y lanzando sencillos como “Amethysts” o “Hindsight”.

Durante 2021, Madison demostró su enorme capacidad para crear rolas impresionantes y pegajosas, gracias a varios singles, entre ellos “Guilty”, “Over the Ocean” y “Dream”. Sin embargo, 2022 fue uno de los mejores años de su joven carrera, pues con sus canciones y sencillos como “Stay Away (From Me)” logró llegar a algunos de los festivales más importantes de la música a nivel mundial.

Para que se den una idea, en aquel año además de tocar en Suecia y Polonia, Madison McFerrin se presentó en el SXSW de Texas, el Festival Internacional de Jazz de Montreal en Canadá e incluso el Corona Capital, donde se aventó un gran show abriendo el escenario principal y dejando un gran sabor de boca a quienes se dieron la oportunidad de escucharla en vivo (con decirles que hasta covereó a Selena).

Pero sin duda, parece que el 2023 será el momento en que el mundo por fin conocerá a Madison, pues el 12 de mayo estrenará su álbum debut titulado I Hope You Can Forgive Me, el cual incluirá 10 rolas y contará con la colaboración de su papá, Bobby McFerrin en la rola “Run”. Y la verdad es que ya queremos escucharlo completito, porque los sencillos elevaron nuestro hype hasta el cielo.

¿Qué es lo que hace especial a Madison McFerrin?

Desde un inicio les comentamos que Madison McFerrin llamó por completo nuestra atención porque su propuesta de combinar pop con electrónica, jazz y soul es algo que les aseguramos que no han escuchado hasta la fecha. Pero quizá el toque que la distingue de otros proyectos, es su enorme habilidad que tiene a capella, pues su espectacular e hipnótica voz funciona como un instrumento más en sus rolas.

A esto habría que sumarle la enorme habilidad que tiene Madison de moverse entre los sonidos mainstream y otros mucho más alternativos. Eso hace que sus canciones (las cuales nos hablan de situaciones cotidianas o que cualquiera podría vivir) lleguen a un público muuuuy amplio que si se quedara en alguno de estos nichos.

No cabe duda que el 2023 pinta para ser el año en el que el nombre de Madison McFerrin truene macizo dentro de la industria musical. Ya tuvimos chance de verla en México, pero esperamos que regrese muy pronto a nuestro país para presentar su álbum debut y así, logre ganarse a un público más amplio de este lado.