No cabe duda que Madonna es una de las artistas más importantes de todos los tiempos. Su influencia no solo está presente dentro de la música, con canciones y discos que consideramos clásicos, también la podemos ver en la cultura popular y sobre todo, en la inspiración que le dio a una nueva generación de mujeres para convertirse en cantantes (si no nos creen, chequen ACÁ lo importante que fue para la creación de un clásico de Garbage). Y sin duda, 40 años de trayectoria es algo que se tiene que celebrar, es por eso que armará una gira para festejar junto a sus fans.

Desde hace un buen rato comenzaron a surgir rumores en el internet sobre un posible tour de la cantante estadounidense, en particular porque borró todas las publicaciones en sus cuentas oficiales. Sin embargo, nomás no se anunciaba nada, aunque sus fans todavía seguían con la esperanza de que soltara fechas, pues desde el 2020 no da conciertos en forma (para el público en general, vaya). Pero ahora sí es un hecho, la “material girl” volverá a los escenarios con un show que estará lleno de hits y mucha nostalgia.

Foto: Getty Images

Madonna confirmó las fechas de su nueva gira mundial jugando verdad o reto con pura celebridad

Este 17 de enero y para sorpresa de muchos, Madonna publicó en todas sus redes sociales un videoclip bastante peculiar. En él, reunió a celebridades y pesos pesados del mundo del entretenimiento, algo que solamente podría hacer alguien tan importante como ella. Para que se den una idea, en el video vemos claramente a nombres como Jack Black, Amy Schumer, Lil Wayne, Diplo, Eric André, Judd Appatow y más. Y quizá se estén preguntando para qué los juntó, bueno, pues todos se encontraban ahí para jugar una versión de verdad o reto muuuy esstraña.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, en algún punto vemos a la cantante retando a Schumer a lamer un pan como lo hace con el c*lo de su esposo. Más adelante, Diplo reta a Madonna a besar a Black… ¡y lo cumplió! Así, cada quien le entra a este juego intenso y es justo al final cuando Amy desafía a la artista a armar una gira donde cante rolas de toda su carrera, recorriendo los 80, 90, 2000’s hasta la actualidad, lo cual por supuesto que acepta. A continuación les dejamos el tráiler para que lo chequen con sus propios ojos:

Hasta ahora no hay fechas confirmadas en México

Por el momento, The Celebration Tour de Madonna, con el que festejará sus cuatro décadas de trayectoria solamente tiene fechas en gran parte de Estados Unidos, Canadá y Europa. La gira arrancará el 15 de julio en la Rogers Arena de Vancouver y hasta ahora, el último show programado será el que se lleve a cabo el 1 de diciembre de 2023 en el Ziggo Dome de Ámsterdam.

Aunque eso sí, es importante mencionar que entre cada parte del tour, hay un montón de espacio como para que la artista abra más fechas. Así que quizá hay chance de que en una de esas, anuncie uno que otro conciertos en México. Dicen por ahí que la esperanza es lo último que muere y al menos nosotros, elegimos creer que regresará a nuestro país con este show que seguro estará increíble porque se aventará puros hits de ayer y hoy.