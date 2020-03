Ya con seis décadas cumplidas y con altibajos en su carrera, Madonna continúa siendo la Reina del Pop aunque los millennials no lo quieran creer; sí, existen Katy Perry, Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé o Rihanna, pero no hay nadie que se ponga al tú por tú a una diosa como ella en el escenario.

Más de 500 millones de discos vendidos, decenas de cirugías y tratamientos de belleza, dietas vegetarianas, un sinfín de escándalos y polémicas, y mucho más que eso, un gran legado en la música, por eso no hay ni habrá nadie como ella en toda la historia del pop. Pero entre todos sus éxitos hay colaboraciones que rayan en lo bizarro, algunas fueron con exnovios, otras con hijas de cineastas y algunas más con promesas del escenario que terminarían siendo leyendas en su género.

1. Nadie se acuerda del romance con Vanilla Ice

¿Alguien recuerda a Vanilla Ice más allá de Ice Ice Baby? Muy pocos recuerdan que logró ligarse a Madonna y hasta colaborar con bajo perfil en un video con alto contenido sexual (el mero mole de la reina del Pop). Una joya donde también aparecen Isabella Rossellini, Big Daddy Kane y Naomi Campbell (la sensación del modelaje en los noventa).

2. Un track perdido con Tupac Shakur

Otro más en la larga lista de amores de la cantante. La relación con Tupac llegó hasta la propuesta del rapero de tener un hijo con ella antes de que lo asesinaran. La mejor evidencia de su romance es la carta que planeaba subastarse y Madonna quería impedir, la cual el rapero le escribió desde la cárcel y revela por qué rompió con la estrella pop.

3. Ozzy Osbourne, Madonna, y Was (Not Was)

Lo raro de esta versión es que Madonna y Ozzy nunca estuvieron juntos en el estudio; ella grabó las en los 80, cuando no era famosa. Una década después, Was (Not Was) pidió permiso a para relanzar ‘Shake your Head’, pero la cantante se negó y Kim Basinger entró en su lugar.

Para no hacer le cuento largo, en un remix de 1992 se ocupó ‘accidentalmente’ la voz de Madonna y se escucha en la parte que dice ‘and you can’t put your finger on the truth’. Nunca pagaron regalías por esta ‘colaboración’.

4. Sofia Coppola y sus parrandas con Madonna

A la hija de Francis Ford Coppola le encantaba irse de fiesta con Madonna, ambas decidieron llevar su pachanga a la realidad en ‘Deeper and Deeper’ donde muestran su desenfreno al más puro estilo del Studio 54. Otro polémico video donde también aparecen el director porno Chi Chi LaRue y la actriz Debi Mazar.

5. La rareza que hizo con Björk

Una colaboración del cisne islandés con Madonna en 1993 y con toques bizarros que la caracterizan. Sólo porque era la reina del pop, fue una de las raras veces en que Björk solo escribió la canción y no intervino en el proceso de grabación. ¡Una joya!

Por: Emmanuel Gutiérrez