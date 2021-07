Increíble, pero cierto: Madre metalera le pone Metallica, Slayer y Pantera a sus hijos

De los creadores de la bebé a la que le pusieron Korn (100% real, no fake que eso pasó, ACÁ se los contamos) llega una historia similar. Parece que muchos padres de familia ya no se toman el tiempo de pensar cuál será el nombre ideal para sus hijos y el bullying que les harán en el futuro y se dejan llevar por los artistas y bandas que marcaron sus vidas, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque una madre le puso Metallica, Pantera y Slayer a sus retoños.

Y sí, por más que nos encantaría que esto fuera una broma, esto es en serio, una mujer nombró así a sus bendiciones. Resulta que hace algunos días se hizo viral esta historia y el mundo pudo conocer el extraordinario dato gracias a un artículo que compartió del documentalista, periodista y actor neozelandés David Farrier (a quien seguramente han visto en Dark Tourist de Netflix), quien también resumió todo este caso a través de su cuenta de Twitter.

thread 1/4: proud to report that a new zealand mother has named her children metallica, pantera and slayer. she told me “it’s not easy raising three of the heaviest bands”: https://t.co/kiXGTrr60A

— David Farrier (@davidfarrier) July 7, 2021