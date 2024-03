¡Wow! Mamá canta canciones de Taylor Swift durante cirugía cerebral

Lo que necesitas saber: Una mamá en Estados Unidos se hizo noticia por haber cantado canciones de Taylor Swift durante una cirugía cerebral. ¿Pooor?

En los últimos años hemos conocido casos de cirugías cerebrales que se practican mientras la persona en cuestión hace alguna actividad como tocar un instrumento o platicar. De hecho, el más reciente fue el de una mamá fan de Taylor Swift.

Se trata de la historia de Selena Campione, una mujer de 36 años que hace un par de meses se sometió a una cirugía en el Instituto de Neurociencias de Hackensack Meridian, del Centro Médico de la Universidad de Jersey Shore, donde le quitaron un tumor cerebral.

Selena Campione es una gran fan de Taylor Swift. Foto: Hackensack Meridian Health vía Yahoo.

Una mujer tuvo una cirugía cerebral en Nueva Jersey

Como les contamos anteriormente en historias como la del hombre que se echó varias rolas de los Deftones durante una cirugía similar, en este tipo de operaciones los médicos tienen que estar al pendiente de no dañar regiones en el cerebro que están a cargo de funciones motrices.

Así, cuando los pacientes hacen cosas como tocar, hablar o cantar durante la cirugía, los profesionales de la salud ya saben en qué áreas del cerebro no meterse. Y en el caso de Selena, ella decidió que las guías fueran canciones de Taylor Swift.

Taylor Swift en el ‘The Eras Tour’. Foto: Getty Images

Y decidió cantar canciones de Taylor Swift durante la operación

En declaraciones citadas por el portal NME, Selena Campione aseguró ser una Swiftie de hueso colorado junto a sus dos hijas, con quienes escucha la música de la cantante todo el tiempo. “Podría cantar con ella en el escenario, si ella quisiera. Así que tenía sentido cantar durante la cirugía”, indicó la mujer.

Durante la operación cerebral, Selena se echó palomazos de canciones como “22”, “Shake It Off” y “Style”. Y contrario a lo que muchos podríamos pensar (porque pues no imaginamos estar hablando mientras alguien nos interviene el cerebro), la mujer no tuvo ningún dolor.

La mujer es una ‘mamá’ Swiftie y comparte el fanatismo junto con sus dos hijas

“No sentí nada. Las enfermeras me sostenían la mano, me guiaban en todo y cantaban conmigo. Incluso creo que he convertido a los médicos en Swifties”, dijo Selena al contar cómo los médicos encargados de la operación se pusieron a tocar la tonada de las canciones de Taylor.

Campione también detalló que contó que sus hijas la acompañaron en ese momento tan complejo: “Saber que estarían cantando conmigo me ayudó a pasar por la cirugía. Ahora mi hija menor le dice a su maestra, ‘Taylor Swift estaba en la sala de operaciones cantando conmigo'”.

Foto: Especial

¿Por qué la pusieron a cantar mientras le operaban el cerebro?

Por su parte, el doctor encargado de la cirugía, Nitesh Patel, mencionó que cantar durante la operación cerebral es una de las mejores maneras de checar el funcionamiento de este órgano cuando se realizan intervenciones de este tipo y la razón es bastante simple.

Si bien funciona que los pacientes hablen mientras se hace la operación en el cerebro, y así se pueda monitorear el funcionamiento de las áreas del habla, existen pausas o interrupciones que pueden hacer todo más complejo. Algo que no ocurre cuando la persona canta de manera continua.

Y bueno, aunque en los últimos años hemos conocido miles de historias de cómo la música de Taylor Swift ha acompañado a sus fans a través de sus diferentes eras (y con todo y los discos regrabados que lanzó), sin duda la de Selena Campione está en otro nivel. ¿Qué tal?

