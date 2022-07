Maná cantó "cómo quisiera poder vivir sin agua" en Monterrey y ya se imaginarán lo que ocurrió

Si conocen la letra de esta canción de Maná, entonces ya saben cómo acaba la historia… En los últimos meses la escasez de agua en el estado de Nuevo León ha sido una gran piedra en el zapato para los habitantes de dicho estado, algo que por supuesto algunas personas no saben o se les olvida.

Sino nomás’ pregúntenle a Fher Olvera, vocalista de Maná, que hace un par de días fue abucheado cuando se le ocurrió cantar uno de los grandes éxitos de la banda que, sin querer, pudo haber resultado “ofensivo” para varios de sus seguidores.

Maná se presentó durante dos noches en Monterrey

Y es que el pasado 8 y 9 de julio, Fher y compañía dieron dos shows en la tierra de la carnita asada como parte de su ‘México lindo y querido tour’, el cual llevó a Maná al escenario del estadio Banorte donde todo iba bien hasta que llegó el momento de cantar “Vivir sin aire”.

Dicha rola, una que Maná lanzó en el año de 1992 y la cual está incluida en su disco ‘¿Dónde jugarán los niños?’, tiene una parte que dice “Cómo quisiera poder vivir sin agua”, y pues Fher Olvera al parecer olvidó que esa frase identifica a los regios en estos momentos.

Cantó la rola “vivir sin aire” donde habla de poder vivir sin agua y pues, ya se imaginarán la reacción de los regios

Como seguramente ya vieron en redes sociales, el suceso causó algunos abucheos y risas por parte de los habitantes de Monterrey que se lanzaron a ver a Maná, y quienes desgraciadamente en los últimos meses han tenido que aprender a vivir sin agua.

Algo que quedó capturado en videos que ya se hicieron virales en internet y que les dejamos a continuación:

No pues ahora sí que fue sin querer queriendo, aunque no sabemos si el no cantar la rola en sus shows de Monterrey hubiera sido la solución al problema con el agua que tienen allá. Uno que por cierto, nomás’ no se ve que vaya a mejorar…