Lo que necesitas saber: De ser ganadores de Eurovisión a trabajar con gente como Iggy Pop y Tom Morello. Repasamos el impacto de Måneskin en 3 puntos clave.

De unos años para acá, la industria musical se ha diversificado pues es más común ver a más artistas de diferentes países alcanzar el estrellato mundial. Y en ese sentido, no es como que Italia estuviera desaparecida, pero es justo decir que pocas bandas como Måneskin han logrado el reconocimiento masivo como tal.

Su aparición y posterior coronación en Eurovisión 2021 fueron sorpresivas. En la historia del concurso, pocas bandas de rock son las que se han llevado el premio; quizá el banda finlandesa Lordi serían el antecedente más próximo si tratamos de recordar a alguno.

Maneskin. Foto: Getty.

Y bueno, parece que Måneskin ha encontrado un reconocimiento más grande a través de esa propuesta que los ha visto pasar de composiciones rock-pop hasta algunas más apegadas al glam y al hard rock.

Pero, ¿por qué el grupo italiano compuesto por Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi ha impactado tanto? Acá echamos un repaso del impacto de la banda en 5 puntos clave.

1. Måneskin triunfó en Eurovisión, pero se han desprendido de a poco esa estela

Han pasado tres años desde que Måneskin ganó aquel concurso y si somos honestos, son pocos los artistas o bandas que logran forjar o continuar una carrera exitosa mundialmente tras participar.

Céline Dion ya era una cantante con cierto recorrido cuando participó a finales de los 80 y muy pocos recuerdan que ganó Eurovisión. En el caso de ABBA, la legendaria banda de pop sueca participó cuando apenas estaban lanzado su segundo disco… y bueno, es más probable que los ubiques por canciones como “Dancing Queen” o “Gimme! Gimme! Gimme!”.

El caso de Måneskin parecería un poco al del combo sueco, con la obvia diferencia del estilo musical.

Maneskin en Eurovisión 2021. Foto: Getty.

Los italianos participaron con “Zitti e buoni” que forma parte de su segundo disco de estudio. Y es precisamente en este disco donde se nota su evolución más grande dejando atrás el soft rock de corte pop de su primer álbum, para introducirse en texturas más del hard rock.

Creemos que Måneskin se hubiera sujeto al estilo musical de su primer disco, quizá se hubiera perdido entre el mar de artistas y propuestas pop que concursan en Eurovisión.

Es ese estilo más agresivo el que los hizo destacarse. Y la letra de la canción, alusiva a buscar la individualidad, ser diferente y no quedarse “callado y bien portado”, encajaba perfecto para la ocasión. Eso sí, es su tema más conocido, pero la canción ha logrado superar esa estela de haber sido un tema de Eurovisión.

2. Un cambio de estilo (musical y estético)

Lo mencionamos previamente en el punto anterior, pero vale la retomarlo. Para su primer disco, Il ballo della vita del 2018, Måneskin era una banda que no hizo tanto ruido. De hecho, podríamos decir que hasta fue una banda bastante genérica (nos pusimos bravos).

Pero este es uno de esos casos en el que podríamos considerar que el artista realmente encontró su lugar en el mundo a partir del segundo material discográfico. Y de hecho, ellos han manifestado el álbum Teatro d’ira: vol. I del 2021 es algo así como su renacimiento.

Portada del disco ‘Teatro D’Ira Vol. 1’. Foto: Sony Music.

“Una ira catártica dirigida a los opresores y que te lleva a desahogarte, a rebelarte contra todo lo que te hace sentir mal y que, como resultado, conduce al renacimiento y al cambio“, dijeron en el momento de presentar el disco.

Es un gran concepto para un disco, ¿no lo creen? Puede que incluso, ellos estaban conscientes de que su primer álbum no tenía esta energía ni esta proyección que buscaron en un inicio. También quitarte la estela de haber participado en X Factor no es fácil, después de todo. Pero ellos lo lograron a su manera.

3. El reconocimiento de grandes estrellas del rock y de la música

Luego de estos concursos musicales, de un disco no tan exitoso y un segundo material discográfico que confirmó Måneskin como una banda a la cuál echarle ojo, claro que había expectativa sobre lo que podrían lograr eventualmente.

Pero con ello, no nos referimos a un nuevo álbum o una gira mundial, que si los hubo por supuesto. Tampoco a las apariciones en festivales de la talla del Rock AM Ring, Coachella o Glastonbury, que también se agregaron a su currículo.

Maneskin junto a Tom Morello. Foto: Getty.

Es cierto que Måneskin, dentro de la escena rock, tiene una muy buena base de fans. Y también es cierto que hay un sector del público que aún se mantienen reacios a darles algún resquicio de valor. Pero en medio de todo ello, hay figuras de la música que han encontrado en la banda italiana a un proyecto al que vale la pena darle soporte.

No solo The Rolling Stones los pidieron para abrir algunos conciertos en Las Vegas. Gente como Iggy Pop ha colaborado con ellos en versiones especiales de rolas como “I Wanna Be Your Slave”. Otros como Tom Morello se unieron a ellos en canciones como “Gossip”, del disco Rush!

Måneskin quizá no es esa banda que, a la vieja usanza, haya encontrado el éxito de a poco. Es innegable que su plataforma hacia el éxito fue un concurso, pero ¿eso los convierte en una mala banda? Por supuesto, todo queda a consideración del escucha.

Te puede interesar