Marilyn Manson anuncia un nuevo disco estrenando la rola "WE ARE CHAOS"

Sin duda, este 2020 no dejará de sorprendernos. Sí, sabemos que para todos los fanáticos de la música no ha sido tan bueno, con conciertos y festivales cancelados, sin embargo, no todo es tan malo. En las últimas semanas, un montón de artistas nos han sorprendido estrenando rolas nuevas o anunciando discos para cambiar nuestros días de encierro, pero en estos tiempos tan oscuros que vivimos, Marilyn Manson decidió volver.

A mediados de febrero, el ‘reverendo del mal’ aprovechó la ocasión para mostrarnos un mensaje encriptado que sugería podría lanzar un nuevo disco de estudio, el onceavo en su carrera y el más reciente desde el estreno de Heaven Upside Down de 2017. Desde entonces no dijo nada más, dejó a todos picados por saber qué era lo que traía en manos, pero ahora sí tenemos idea de qué era lo que quería decirnos.

Marilyn Manson regresa en un momento ‘ideal’

Después de muchos rumores, Marilyn Manson por fin confirmó que este 2020 lanzará un nuevo álbum llamado WE ARE CHAOS, el cual de acuerdo con Consquence of Sound, el músico pensaba estrenar el año pasado pero por algunas cuestiones, apenas estuvo listo. Este material discográfico cuenta con 10 rolas y tienen en la producción a Shooter Jennings, con quien ya había trabajado anteriormente.

Aunque el título podría sugerir lo contrario, el disco se terminó unas semanas antes de que la pandemia del coronavirus atacara a todo el mundo. En un comunicado compartido por la misma fuente, Manson explicó un poco la intención de este álbum conceptual, la inspiración y cómo fue escucharlo y acabarlo en medio de un momento tan crítico como el que está enfrentando la humanidad.

Manson aprovechó para estrenar una rola

“Cuando escucho ‘WE ARE CHAOS’, ahora, parece que fue ayer o como si el mundo se repitiera, como siempre lo hace, haciendo que la canción que le da título y las historias parezcan como si las escribiéramos hoy. Al hacer este disco, tuve que pensar en mí mismo, me decía ‘domina tu locura y trata de fingir que no eres un animal’ pero sabía que la humanidad es la peor de todas. Tener misericordia es como organizar un asesinato”, dijo el músico.

Por si esto no fuera suficiente, Marilyn Manson estrenó la canción que le da nombre al álbum, la cual a primera escucha no pareciera una canción suya. Lo decimos porque inicia con una guitarra acústica bastante melódica, casi como una rola pop, pero conforme avanza, la naturaleza macabra de la letra y de la voz la convierten en un tema del ‘anticristo del metal’, llena de momentos densos y pesados.

Ya para terminar de rematar, también lanzó el videoclip oficial de esta canción, el cual fue dirigido por Matt Mahurin, quien ha trabajado con Metallica, Alice in Chains, U2, Soundgarden y muchos más. En él vemos un montón de imágenes tétricas, como a lo que nos tiene acostumbrado Manson, donde nos muestra desde su perspectiva lo mal que está la sociedad actual.

WE ARE CHAOS, el onceavo álbum en la carrera de Marilyn Manson estará disponible el próximo 11 de septiembre (qué fecha tan conveniente). Pero mientras esperamos a que llegue ese día, escuchen a continuación la rola que le da nombre al disco: