Marilyn Manson regresó con su disco ‘WE ARE CHAOS’ y el internet se volvió darks

El 11 de septiembre es un día bastante peculiar. Quizá muchos lo asocien con los ataques terroristas del 2001, y no los culpamos pues han pasado 19 años de aquel acontecimiento y sigue haciendo eco en todo el mundo. Pero hablando específicamente de este 2020, es sumamente especial porque después de tantos años de espera, Marilyn Manson regresó del inframundo para presentarnos un nuevo álbum de estudio.

Como recordarán, tras hacerla de emoción con un mensaje encriptado en sus redes sociales, a mediados de julio el ‘reverendo del mal’ anunció que volvería del inframundo y por la puerta grande con el onceavo disco de toda su carrera, WE ARE CHAOS. Según diversas fuentes como Consequence Sound, este material discográfico lo tenía el músico desde el año pasado, pero apenas vio la luz.

Marilyn Manson vuelve del inframundo con un vibra… ¿popera?

En realidad fueron muy pocos los detalles que Marilyn Manson contó sobre este álbum, solo para calmar nuestras ansias, estrenó el primer sencillo de esta nueva etapa, la rola que le da nombre al disco. Y para sorpresa de muchos, se alejaba por completo de los riffs distorsionados y de los guturales a los que estamos acostumbrados a escuchar de él, todo para presentarnos un tema que caaasi le tiraba al pop.

Justo un día antes de lanzar WE ARE CHAOS en formato físico y en plataformas digitales, el anticristo favorito de muchos nos mostró una rola más llamada “DON’T CHASE THE DEAD” y acá sí que tenemos al Manson que todos conocemos. Las guitarras pesadas se hacen presentes para acompañar su voz sombría y melancólica, una combinación ganadora y que por supuesto le dio mucha esperanza a los fans por escuchar completito el disco.

Y por fin, después de esperarlo por unos cuantos meses, este 11 de septiembre ya está disponible en todas partes el nuevo disco de Marilyn Manson. En total son 10 las canciones que vienen en este material discográfico, donde el artista plasma muchos de los sentimientos que tiene la humanidad en medio de la pandemia, como desesperanza e incertidumbre, pero que a pesar de ser macabro muestra un lado un tanto luminoso.

Si no han escuchado WE ARE CHAOS, se los dejamos a continuación, para que lo chequen y nos den su opinión sobre el regreso del ‘reverendo del mal’:

El internet sacó sus delineadores para recibir este disco

Por supuesto que los fanáticos de Marilyn Manson compartieron su emoción por este disco en redes sociales, pues desde que lo soltó en la madrugada muchos se desvelaron para echárselo de principio a fin esperemos que ahorita no se vean como el buen Marilyn . Y hubo toda clase de comentarios, desde aquellos que les encantó el álbum para acompañar los momentos oscuros o sad, y otros más que desempolvaron el maquillaje para parecerse a él, jiar jiar.

Mejor no les contamos más, chequen a continuación los mejores memes y reacciones quee nos encontramos en internet al nuevo disco de Manson:

