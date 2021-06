Oh no: Mark Hoppus de Blink-182 habría confirmado que padece cáncer

Malas noticias para los amantes del punk rock. Y es que Mark Hoppus, el conocido líder y bajista de Blink-182, ha preocupado a miles de sus seguidores en Instagram luego de postear una historia (la cual bajó de dicha plataforma) en la que el músico habría confirmado que ha sido diagnosticado con cáncer.

Resulta que Hoppus subió a su cuenta una foto en la que se le ve sentado en el sillón de un consultorio médico, pues está rodeado de aparatos de hospital. En la imagen en cuestión el bajista de la agrupación originaria de California escribió “Sí, hola. Un tratamiento contra el cáncer, por favor”.

Aunque Mark Hoppus bajó la imagen segundos después de publicarla, algunos fans del músico lograron guardarla y a través de redes sociales mandaron sus mejores deseos al bajista, quien asumen estuvo mucho tiempo ausente de redes sociales por esta razón que ni él ni su equipo han confirmado o desmentido hasta el momento.

“Pensé que @markhoppus de mi banda favorita @blink182 había estado callado aquí recientemente y acabo de ver en su Instagram que está luchando contra el cáncer. Esta es realmente la peor noticia ¡Mantente fuerte Mark y espero verte pronto de nuevo en el escenario!”, escribió uno de los seguidores de Hoppus que adjuntó al foto del músico.

Thought @markhoppus from my favourite band @blink182 had been quiet on here recently and just seen on his Instagram that he is fighting cancer.

This really is the worst news. Stay strong Mark and hope to see you back on stage soon! pic.twitter.com/hGHoQLxUWq

— Chris Williams 〓〓 (@CW_182) June 23, 2021