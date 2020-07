Mark Hoppus de Blink-182 se avienta “Dammit” en ‘The Last Of Us Part II’ (y se le olvida la letra)

The Last of Us Part II de Naughty Dog llegó para regalarle a sus fanáticos incontables horas de diversión y una historia espectacular. Su narrativa es intensa y una vez que empiezas simplemente no puedes parar. Sin embargo, durante el juego tienes la posibilidad de detenerte con Ellie y tocar un rato la guitarra. Esto le llamó la atención a miles de fans, entre ellos, a Mark Hoppus de Blink-182.

Por si teníamos la duda sobre qué estaba haciendo la banda de California en estos días de cuarentena, ya encontramos la pieza final del rompecabezas. Travis Barker ha estado tocando covers de Rage Against The Machine junto a Machine Gun Kelly, Mark ha estado jugando The Last of Us Part II.

El videojuego lanzado el 19 de junio te da la posibilidad de tocar tus propias canciones, por lo que se le ocurrió a Hoppus hacer una versión gamer de su amada canción “Dammit” interpretada por el personaje Ellie y deleitar a por igual a los fans de su banda y del juego. Acá lo realmente divertido, es que Mark olvidó por un momento la letra de la canción.

Transmitido a través de Twitch, Mark empieza a cantar en un tono divertido las primeras líneas de su éxito de Dude Ranch de 1997:

“It’s alright to tell me what you think about me.

I won’t try to argue or hold it against you.

I know that you’re leaving, you must have your reasons”…

Y justo aquí fue cuando se le cruzaron los cables, los años o las ideas de sus nuevas canciones, pero el punto es que se le olvidó por completo la siguiente línea. Intentó recordar haciendo un recuento de la letra pero simplemente no lo logró. Le pidió ayuda a su audiencia de Twitch y le echaron la mano: “The season is calling, your pictures are falling down”. Vean aquí la divertida versión:

Los últimos días una incontable cantidad de usuarios han subido sus covers a las redes sociales explorando todas las posibilidades que te da The Last of Us Part II para tocar la guitarra. La lista incluye varias joyas clásicas como “Seven Nation Army” de los White Stripes, “Californication” de los Red Hot Chili Peppers, “Wish You Were Here” de Pink Floyd y “Creep” de Radiohead entre otros clásicos. Puedes checarlos todos aquí mismo.