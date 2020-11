¡Martin Gore de Depeche Mode lanzará su segundo EP como solista en 2021!

Puede que el 2020 no sea el mejor para todos aquellos que aman la música en vivo, porque ya nos quedó muy claro que no tendremos conciertos ni festivales en un buen rato. Sin embargo, la industria se ha encargado de compensarlo planeando grandes cosas durante estos días de confinamiento, lanzando rolas casi todos los días. Pero hay otros artistas que prepararon proyectos muy especiales, como el caso del buen Martin Gore.

Desde el lanzamiento de su catorceavo álbum de estudio, Spirit en 2017 y la enorme gira de promoción, Depeche Mode se tomó un receso creativo. Aunque no desaparecieron del todo, pues hace algunos días entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll –de manera virtual–, pero para ser honestos todos sus fans llevan años esperando que la legendaria agrupación estrene música nueva o de plano anuncie su siguiente disco.

Martin Gore lanza su segundo EP como solista

Pero mientras aguantamos a que eso pase, Martin Gore tiene para nosotros una enorme sorpresa. Es bien sabido que es una de las mentes creativas dentro de la banda y el compositor de algunos de sus hitazos, sin embargo, de vez en cuando se da una escapada para trabajar en solitario y el ejemplo perfecto son Counterfeit² y MG, el par de álbumes en solitario que el músico británico ha lanzado a lo largo de los años.

Y en vista de que por ahora no puede hacer nada más con Depeche Mode, Martin aprovechó el tiempo en cuarentena para componer su segundo EP, el cual se llamará The Third Chimpanzee. Y sí, como su nombre indica, se trata de un conjunto de cinco canciones donde Gore explora ese lado musical un tanto más impulsivo y no tan pensado como lo que nos tiene acostumbrados, utilizando los sintetizadores para crear melodías densas y muy básicas.

De acuerdo con SPIN, en un comunicado el propio Martin Gore explicó la naturaleza de este material discográfico: “La primera canción que grabé tenía un sonido que no era humano. Sonaba como el de un primate. Decidí llamarla ‘Howler’, en honor a un mono. Luego, cuando llegó el momento de nombrar el EP, recordé haber leído el libro ‘The Rise and Fall of the Third Chimpanzee’. Todo tenía sentido llamarlo así, ya que el EP fue hecho por uno de los terceros chimpancés”.

Para ir calentando motores, Gore estrenó el primer sencillo del EP llamado “Mandrill”. Esta es una rola que a juzgar por lo que él mismo mencionó sobre este disco, podría englobar por completo el concepto, pues se trata de un pasaje musical donde varios sintes y una caja de ritmos oscuros juegan a lo largo de casi cuatro minutos, armando un ambiente un tanto tétrico pero que por alguna razón no puedes dejar de escuchar.

The Third Chimpanzee, el nuevo EP de Martin Gore llegará a nosotros el próximo 29 de enero de 2021. Pero mientras esperamos a que se estrene, ca