En estos momentos en los que la gran mayoría del mundo se encuentra en sus casas para evitar el contagio masivo por coronavirus, la gran mayoría está buscando qué hacer para no morirse de aburrimiento en sus casas. Hay quien de plano ya se encuentra haciendo home office desde la comodidad de su hogar o algunos más que prefieren reventarse todas la lista de series que han dejado rezagada por un buen rato, sin embargo hay quien prefiere matar el tiempo compartiendo música con todo el mundo, así como Matt Berninger.

Uniéndose a un montón de músicos que están poniendo su granito de arena en estos momentos, el líder y vocalista de The National ha puesto en línea una playlist llamada Social Distancing Distortion, una lista de rolas que armó para todos aquellos que ya están recluidos en sus casas. A través de ella planea distraer a un montón de personas y mientras dure la cuarentena, el cantante irá actualizando todas estas canciones cada semana con el fin de que los fans y no tanto de su banda puedan escuchar algunas de sus canciones favoritas para hacerle frente al coronavirus en cuarentena.

¿Y qué es lo que podremos encontrar ahí? Bueno, pues Berninger le metió un poco de todo para que nadie se aburra. La lista empieza con la legendaria banda de punk californiana, Social Distortion, y de ahí suenan otros artistas de diferentes géneros como Chris Isaak (no, no puso “Wicked Game”), Nick Drake, Neil Young, Cowboy Junkies, The Breeders y muchos más. Sobre esta iniciativa, Matt Berninger dijo en sus Instagram Stories que esta era la oportunidad para ponerse al día con un montón de música increíble, y que a la vez quería compartirla con todo el mundo.

Recordemos que gracias al COVID-19, The National tuvo que cancelar algunas fechas de su gira por Asia, para ser específicos dos shows en el Tokyo. Así que esta es una buena medida del vocalista para mantener el contacto virtual con sus fans y al mismo tiempo recomendarles una fina selección de rolas. Mejor no les contamos más, escuchen a continuación la playlist que el buen Matt Berninger armó para todos nosotros: