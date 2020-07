Este 2020 nos ha traído muchas cosas, y puede que pensemos que no es nuestro año, pero a nivel musical tenemos un montón de sorpresas que alegran estos días tan extraños. Durante este tiempo hemos visto a bandas y artistas tocando en sus casas o estrenando música completamente nueva que nos ha ayudado a superar la cuarentena, pero el que más nos sorprendió fue el buen Matt Berninger.

El frontman de The National anunció hace algunos meses que se tomaría un pequeño descanso de la banda de Ohio para trabajar en solitario, después de lanzar su octavo álbum de estudio, I Am Easy To Find y mientras la gira que darían este año para continuar promocionando este disco se mantiene en pausa por el coronavirus.

En las últimas semanas, Matt Berninger nos presentó una rola llamada “Serpentine Prison”, la cual forma parte de su primer disco como solista que lleva el mismo nombre. Este es un álbum que el cantante ya llevaba años trabajando, y en el cual participan algunos de sus más grandes amigos musicales, como Booker T. Jones en la producción, Matt Barrick, Andrew Bird, Scott Devendorf, Brent Knopf y Ben Lanz.

Pero ahora nos vuelve a mostrar un poco de lo que escucharemos con el segundo sencillo del disco, “Distant Axis”. En ella el vocalista nos vuelve a mostrar un tema sumamente nostálgico, donde apenas una guitarra eléctrica, arreglos muy puntuales de piano y una percusión apenas perceptible lo acompañan, mientras él canta con ese tono tan profundo y lleno de sentimiento que tiene.

“Distant Axis” la compuso hace mucho tiempo

De acuerdo con NME, Matt Berninger compuso esta rola hace un buen rato junto a Walter Martin de The Walkmen, cuando The National abrió una gira para la banda de Nueva York. En ese tour, Matt aprendió mucho, pues ellos apenas iban empezando, y desde entonces continuaron en contacto y trabajando en material que apenas ve la luz este 2020.

“Walt y yo seguimos siendo amigos, y hace unos tres años empezamos a pasar ideas de un lado a otro. ‘Distant Axis’ comenzó a partir de un demo que Walt me envió llamado ‘Savannah’. Creo que se trata de perder el contacto con alguien o algo que una vez pensaste que estaría ahí para siempre”, dijo Berninger sobre el proceso creativo de esta rola.

Por si esto no fuera suficiente, Matt también estrenó el video para esta rola, el cual fue dirigido por él mismo bajo la supervisión de su hermano, Tom Berninger, y el colaborador de esta faceta de su carrera, Chris Sgroi. En él vemos al vocalista pasando un día normal, caminando por las calles hasta llega a un lugar donde lo esperan para una sesión de fotos, donde el cantante se deja llevar por todo lo que le provoca este tema.

Pero mejor no les contamos más, inicien el día con el pie derecho escuchando “Distant Axis”, la nueva rola que Matt Berninger trae para todos nosotros:

