Lo que necesitas saber: Aunque a muchos no les laten las películas, los soundtrack en la saga de 'Twilight' son bastante buenos y estas 10 canciones lo comprueban.

Amada por las fans de Robert Pattinson y las pieles que brillan bajo el sol, así como odiada por los amantes de los vampiros, hace 16 años el mundo conoció una de las sagas de cine más relevantes de los últimos tiempos. Sí, hablamos de ‘Twilight’ (o ‘Crepúsculo’, como es conocida en español).

Conformada por cinco películas basadas en las novelas escritas por Stephenie Meyer, ‘Twilight’ enamoró a muchos y muchas con la historia de Bella Swan, una chica que se siente inadaptada y quien, por azares del destino, termina de novia con Edward Cullen, un vampiro de 122 años.

Robert Pattinson y Kristen Stewart son los protagonistas de ‘Twilight’. Foto: Summit Entertainment

Hace 16 años el mundo el mundo conoció el mundo de ‘Twilight’

Durante la historia vemos como ambos personajes se interponen a varias dificultades de la vida (enemigos, conocidos y su naturaleza misma) para al final formar una familia y vivir felices para siempre (literalmente, porque ella se convierte en vampiro).

Quizá muchos recuerden que, para bien o para mal, ‘Twilight’ fue todo un ‘boom’ por allá del año 2008 donde muchas personas aprovecharon para hacer del mundo de Edward y Bella su personalidad. Algo por lo que se convirtió en una de la sagas de fantasía y romance más exitosas de las últimas décadas.

Uno de los aspectos más relevantes de la cinta es el soundtrack. Foto: Summit Entertainment

La saga destacó por su variado y bien seleccionado soundtrack

Pero más allá de la crítica que hubo hacia los personajes y la historia en sí, ‘Twilight’ también tuvo cosas positivas. Una de ellas, sin duda, fue el soundtrack que se eligió para cada una de las las cinco películas y donde encontramos varias de nuestras bandas consentidas.

Ya fueran tomadas de discos de estudio o escritas específicamente para la película, hay canciones en la saga de ‘Twilight’ que se volvieron un éxito y acá enlistamos 10 de estas rolas que chance y hasta les anima a ver alguna de las cinco películas:

Foto: Summit Entertainment

Estas son 10 de las mejores canciones que encontramos en la saga de Twilight

10.- “The Forgotten” de Green Day

“The Forgotten” forma parte del tracklist de ‘¡Tré!’, el onceavo disco de Green Day. Pero también, la rola fue incluida en el soundtrack de ‘Twilight: Breaking Down Part 2’, la cual seguramente escucharon si se quedaron a ver todos los créditos en la cinta.

Green Day también lanzó esta canción con un video que incluía varias escenas de la película. Contrario a lo que pensarían, la agrupación estadounidense no dudó en participar en la saga de ‘Twilight’ al considerarla un fenómeno cultural y reconocer lo bien que seleccionaban las canciones de sus soundtracks.

9.- “How Can You Swallow So Much Sleep?” de Bombay Bicycle Club

En ‘Eclipse’, (2010) seguro recuerdan la escena donde todos están en el comedor de la secundaria Forks hablando del discurso de despedida que dará Jessica (Anna Kendrick) y la fiesta que Alice, la hermana de Edward, planea dar en su casa por la graduación.

Bueno, pues en esa escena de unos cuantos segundos podemos escuchar el intro de “How Can You Swallow So Much Sleep?”, canción que Bombay Bicycle Club incluyó en su disco ‘A Different Kind of Fix’, el cual la banda británica (que este 2024 darán conciertos en México) lanzó en agosto de 2011 (un par de meses después del estreno de la cinta).

8.- “Meet me on the Equinox” de Death Cab For Cutie

Esta canción de Death Cab For Cutie fue escrita para el soundtrack de ‘New Moon’ (2009) y suena en los créditos de la misma. Pero más allá de la aparición en la película o el conocido sonido de la guitarra al principio, esta rola destacó por no estar inspirada en la saga de ‘Twilight’ como tal.

El líder de Death Cab for Cutie, Ben Gibbard mencionó a MTV que la rola estuvo más inspirada en su pensamiento sobre lo esencial que es conectar con alguien en un mundo donde la vida es corta. Sin embargo, el músico pensó que esta rola conectara con la narrativa de la cinta y lo logró totalmente.

7.- “15 Step” de Radiohead

En la escena final de ‘Twilight’, cuando Victoria ve a Bella y Edward bailando románticamente en la graduación y baja por las escaleras, “15 Step” de Radiohead suena. Esto emocionó a los fans de la banda, pero fue más una decisión improvisada, ya que la rola del disco ‘In Rainbows’ no formó parte del soundtrack oficial de la cinta.

Claro que la decisión no le molestó para nada a Thom Yorke, quien luego de enterarse de que la canción de Radiohead había sido incluida, mostró su interés por formar parte del soundtrack de la saga. Algo que el músico logró en la siguiente película, ‘New Moon’, donde colaboró con la canción “Hearing Damage”.

6.- “A Thousand Years” de Christina Perri

Esta es probablemente la canción más conocida dentro del soundtrack de la saga de ‘Twilight’ y es gracias a la balada que Christina Perri escribió –y la cual aparece en los créditos de ‘Breaking Dawn Part 1’– para describir el amor entre los protagonistas de la saga.

Además del soundtrack de dicha película, “A Thousand Years” también contó con un video musical donde la cantante estadounidense tocaba en la casa de los Cullen, y el cual además incluyó imágenes de la boda y luna de miel de Edward y Bella.

5.- “No Sound But the Wind” de Editors

Esta canción se ha convertido en una de las favoritas de los fans de Editors en sus presentaciones en vivo, pero también musicalizó una de las escenas más importantes en la película ‘New Moon’, que es después de que los Cullen votan para decidir si Bella debe o no convertirse en una de ellos y antes de que Jacob enfrente a Edward.

Un dato curioso es que la versión de “No Sound But the Wind” que escuchamos en la cinta es un demo, ya que la rola final (y que forma parte del disco ‘Violence’) presenta varios cambios. Al igual que la versión que los Editors tocaron en el Glastonbury de 2008.

4.- “Decode” de Paramore

Otra joyota que nos dio el soundtrack de ‘Crepúsculo’. Luego de enamorarse del primer libro de Stephenie Meyer, Hayley Williams aceptó entrarle a la saga de Crepúsculo con “Decode”, una canción donde la cantante habla sobre la tensión y torpeza en la relación de Edward y Bella.

Esta se volvió una de las canciones más populares de Paramore, en especial por el video donde vemos a la banda tocar en un bosque de Nashville, Tennessee, y que intercalaba varias imágenes de la película (como la pelea entre Edward y James).

3.- “Chop and Change” de The Black Keys

Dan Auerbach y Patrick Carney también participaron en el soundtrack de la película ‘Eclipse’ con “Chop and Change”, rola que suena cuando Riley, un neófito, es transformado por Victoria y se da cuenta de lo ocurrido en medio de una fuerte lluvia.

2.- “Supermassive Black Hole” de Muse

Si de canciones épicas en el soundtrack de ‘Twilight’ hablamos, OBVIAMENTE no podíamos dejar de fuera este temazo de Muse. Y es que nieguen que en ese momento no se traumaron con la escena donde los Cullen se ponen a jugar beisbol al ritmo de “Supermassive Black Hole”, en medio de truenos y una tormenta acercándose.

Esta rolita fue el primer sencillo del cuarto disco de estudio de Muse, ‘Black Holes and Revelations’, y tuvo inspiración de la música de clubs en Nueva York e influencias de bandas y artistas como The Beatles, Rage Against the Machine, Soulwax, Prince y hasta el mismísimo Kanye West.

1.- “A White Demon Love Song” de The Killers

Lanzado como parte de la banda sonora de ‘New Moon‘ de 2009, The Killers escribió esta canción para el soundtrack de la saga y por petición del director de la cinta, Chris Weitz, quien a través de la banda sonora buscó que el rango de edad en el público se ampliara.

“Las películas y las bandas sonoras son buenas maneras de hacer llegar tu música [a los nuevos fans], siempre y cuando estés rodeado de buena gente”, mencionó el baterista de The Killers, Ronnie Vannucci, en una entrevista con Spin Magazine sobre su aparición en el soundtrack de ‘Twilight’.

Como ven, las películas de ‘Twilight’ tienen canciones que además de ser buenas, están muy bien pensadas para la trama que nos presenta cada una de ellas. ¿Qué otra canción del soundtrack de ‘Twilight’ agregarían a la lista?

Te puede interesar